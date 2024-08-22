БПЛА атаковали Волгоградскую область РФ: пожар на военном аэродроме. ВИДЕО
Россияне заявили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Жители города Калач-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. По предварительным данным, целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.
Топ комментарии
+16 KosAn30 JT26
показать весь комментарий22.08.2024 06:46
+15 Виталий #548501
показать весь комментарий22.08.2024 07:18
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий22.08.2024 07:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается.
Да, и не забудте попов позвать на отпевание...
Ще й непогано так .https://x.com/5channel/status/1826463635633307851
у капапів прутень у сраці а вони ще щоки надувають, смішні