БПЛА атаковали Волгоградскую область РФ: пожар на военном аэродроме. ВИДЕО

Россияне заявили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Жители города Калач-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. По предварительным данным, целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

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