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БПЛА атаковали Волгоградскую область РФ: пожар на военном аэродроме. ВИДЕО

Россияне заявили, что беспилотники ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Жители города Калач-на-Дону начали сообщать о взрывах в небе около 3:30 утра. По предварительным данным, целью дронов был аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, расположенный в нескольких километрах от города.

скрін

Читайте также: Генштаб ВСУ об атаке на российские аэродромы: основными целями были склады топлива и боеприпасов

Автор: 

пожар (5941) россия (95502) аэродром (292)


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Топ комментарии
+16
там видосов хоть жопой жуй, кацапы на мобилки наснимали,нуу сдалека впечатление что сразу коммуняцких попов на отпевание можно выписывать)
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22.08.2024 06:46
+15
Ну судя по тому что готовится эвакуация населения... Видимо просто горит трава
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22.08.2024 07:18
+13
"Папытка" була успішною! Налетіли серед ночі - а гримить та вибухає до цих пір!
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22.08.2024 07:41
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22.08.2024 06:40 Ответить
там видосов хоть жопой жуй, кацапы на мобилки наснимали,нуу сдалека впечатление что сразу коммуняцких попов на отпевание можно выписывать)
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22.08.2024 06:46 Ответить
Горит? Деревянный? Сильно горит? Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?
А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается.
Да, и не забудте попов позвать на отпевание...
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22.08.2024 11:47 Ответить
Чудовий . Вночі прилетіло , а вибухає й дотепер .
Ще й непогано так .https://x.com/5channel/status/1826463635633307851
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22.08.2024 07:11 Ответить
Гарно! Судячи з "гриба" - рвонуло на складі ПММ
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22.08.2024 07:32 Ответить
І це він враховуючи по затримці звуку з 8 км знімав ))
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22.08.2024 10:59 Ответить
Ну судя по тому что готовится эвакуация населения... Видимо просто горит трава
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22.08.2024 07:18 Ответить
Наші - "у своєму репертуарі" : склади ПММ, бомбові (евакуацію населення тільки при попаданні в них оголошують) і ППО Хоча останнім часом у мене великі сумніви: а чи є у них у достатній кількості ППО на тилових аеродромах? Бо тільки стрільбу автоматну чую Навіть ЗУ-23-2 не чутно!
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22.08.2024 07:38 Ответить
"Папытка" була успішною! Налетіли серед ночі - а гримить та вибухає до цих пір!
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22.08.2024 07:41 Ответить
нема ппо бо вони вважали що ми "не посміємо"
у капапів прутень у сраці а вони ще щоки надувають, смішні
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22.08.2024 07:42 Ответить
- Шайтанама жамшут, я обісрався.
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22.08.2024 08:07 Ответить
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22.08.2024 14:04 Ответить
Ну мені нравиться,як воно горить,як люди суєтяться,пожарки приїжджають....(с)
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22.08.2024 17:21 Ответить
 
 