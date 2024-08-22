БпЛА атакували Волгоградську область РФ: пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО
Росіяни заявили, що безпілотники ЗСУ намагалися атакувати аеродром у Волгоградській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Жителі міста Калач-на-Дону почали повідомляти про вибухи в небі близько 3:30 ранку. За попередніми даними, метою дронів був аеродром Маринівка в селищі Октябрський, розташований за кілька кілометрів від міста.
Топ коментарі
+16 KosAn30 JT26
показати весь коментар22.08.2024 06:46
+15 Виталий #548501
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+13 Яр Холодний
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А, ну значится так, пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается.
Да, и не забудте попов позвать на отпевание...
Ще й непогано так .https://x.com/5channel/status/1826463635633307851
у капапів прутень у сраці а вони ще щоки надувають, смішні