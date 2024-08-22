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Удар по аеродрому в Волгоградській області: з’явились супутникові знімки пожежі

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Крим. Реалії" та Astra.

Зазначається, що через Супутники НАСА зафіксовано три осередки загоряння на території аеродрому. Один із них розташований на майданчику, на якому, згідно із супутниковими знімками, стоять літаки.

Скрін Крим Реалії

Ще один - північніше, на території, де розташовані, зокрема, резервуари. Ще одна пожежа виникла на території, де проходить рульова доріжка аеродрому.

Astra

Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилі 6970-й авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.

Також OSINT-дослідники стверджують, що там могли базуватись винищувачі Су-34.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Волгоградської області повідомила про пожежу на військовому об’єкті після атаки дронів та готує населення до евакуації. ВIДЕО

Супутникові знімки
Супутникові знімки

Автор: 

безпілотник (4148) Волгоград (20) аеродром (299)


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Топ коментарі
+20
є ще чудове відео як палає цей аеродромЮ і свинособака кацапська "сокрушаєтся" що "такой урон" нанесли). Викладайте його на ЦН будь ласка. Там реально "пи*да", як орк каже))
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22.08.2024 12:21
+18
Оце так - покурили .!! https://x.com/censor_net/status/1826531316453511284
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22.08.2024 12:22
+14
👍 Гарно палає!
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22.08.2024 12:26
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є ще чудове відео як палає цей аеродромЮ і свинособака кацапська "сокрушаєтся" що "такой урон" нанесли). Викладайте його на ЦН будь ласка. Там реально "пи*да", як орк каже))
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22.08.2024 12:21 Відповісти
Дякую. Відео декілька в мережах, але є одне фейєрічне на 2.22 хвилини. Я його бачила і вже пораділа за лаптів)). Хай інші подивляться, реально епічне відео, особливо скиглення орка))
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22.08.2024 12:42 Відповісти
Чито гврито, чито маргалито, да..

Кікабідзе мстить)
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22.08.2024 12:22 Відповісти
Оце так - покурили .!! https://x.com/censor_net/status/1826531316453511284
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22.08.2024 12:22 Відповісти
👍 Гарно палає!
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22.08.2024 12:26 Відповісти
Спасибо за ссыль на видео! Сколько трагизьму, сколько патриотизьму!
Отдельное спасибо автору видео за подробную видеофиксацию прихода пи...ы к Октябрьскому!
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22.08.2024 12:30 Відповісти
"Отлічно, пілот!" (с) 👍😎
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22.08.2024 12:33 Відповісти
Бахкає і справді гарно.
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22.08.2024 12:47 Відповісти
кацапи там в цьому році ангарів набудували. Сподіваюсь, в них теж прилетіло.
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22.08.2024 12:26 Відповісти
дай Б..г !
ангари побудовані по-кацапськи - рядком, промазати складно
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22.08.2024 16:36 Відповісти
завтра викладуть супутникові фото - побачимо.
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22.08.2024 17:31 Відповісти
тепер це виглдає якось так
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22.08.2024 19:43 Відповісти
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22.08.2024 12:30 Відповісти
Хаймарс пробежал как по судьбе.. )))
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22.08.2024 13:39 Відповісти
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22.08.2024 12:34 Відповісти
вже місяць як не прилітало на Волгоградський НПЗ, який далі від АБ Мариновка всього на 60 км. В цьому році кількість уражень цього НПЗ треба довести хоча би до восьми.
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22.08.2024 12:57 Відповісти
https://x.com/i/status/1826551007951687694 детонація продовжується і на зараз
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22.08.2024 13:46 Відповісти
наші бьють грамотно і напевно - по складах *********** та ГСМ
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22.08.2024 16:37 Відповісти
 
 