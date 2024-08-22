Удар по аеродрому в Волгоградській області: з’явились супутникові знімки пожежі

У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Крим. Реалії" та Astra.

Зазначається, що через Супутники НАСА зафіксовано три осередки загоряння на території аеродрому. Один із них розташований на майданчику, на якому, згідно із супутниковими знімками, стоять літаки.

Ще один - північніше, на території, де розташовані, зокрема, резервуари. Ще одна пожежа виникла на території, де проходить рульова доріжка аеродрому.

Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрилі 6970-й авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.

Також OSINT-дослідники стверджують, що там могли базуватись винищувачі Су-34.

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