Росіянин фільмує пожежу на аеродромі "Маринівка": "Все горит и взрывается, бл#дь! Аэродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує пожежу на військовому аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що аеродром знищений повністю. На записі видно густий дим та лунають вибухи.
"Військовий аеродром "Маринівка", Волгоградська область. Повторне включення спеціального кореспондента з місця прильоту українських дронів. Закадрова промова - окреме задоволення! На аеродромі цієї ночі було знищено склади з КАБами та паливом, "Маринівка" активно використовувалася противником для бомбардувань лінії фронту. Також згідно даних OSINT-аналітиків на аеродромі могли перебувати 29 літаків: 14 бортів Су-24 та 15 бортів Су-34", - зазначає автор публікації.
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- ттвврщщ хенералъ - аеродром пиз*ой накрило
да вибачить мене модератор
Случілась у кацапов
Серйозно **********
******* і бум *******.
Тільки її занадто розтягли по ширині. Оригінал меншого роміру зберігся тут, - http://web.archive.org/web/20111012080956/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/221594.html
А це ще одна картина із цієї серії, - 2019 року.
Більша частина звідси:
https://t.me/s/vasya_lozhkin
https://twitter.com/vasya_lozhkin
http://vasya-lozhkin.ru/pictures/
https://vk.com/artist_vasya_lozhkin
https://vk.com/wall-63251735?offset=780
http://web.archive.org/web/*/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/*
https://www.instagram.com/vasya_lozhkin/
http://www.kotosun.ru/painting/
https://www.lozhkinmag.ru/
https://yablor.ru/author/61
І чого то вони тих військових єродромів по всій країні натикали? До миру готувалися? От мир до них і приходить. ЗУСТРІЧАЙТЕ!
Своя хата ціла -- радій!
Що ви, орки, наробили -
Бавовнятко розбудили.
А цікавеє звірятко,
Українське Бавовнятко,
Ходить, біга попід складом,
Мов з м'ячем, гуля з снарядом.
Кине іграшку в куток -
Де був склад, вогонь й «хлопок».
Як вогненную чуприну
Бавовнятко до бензину
Чи соляри піднесе,
Геть горить у орків все:
Керосин, бензин, ще й гас
І мастила весь запас.
Ще пала (була б здорова)
Тлуста дупа Соловйова…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Орки звикли вже до нього,
Зустрічають «как родного»,
А воно їм в три моменти
І «хлопки», й «аплодисменти»;
Їм утне пломінний тверк
Ще й влаштує фейєрверк…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Бородач,ты?
Очінь сірьйозниє вєщі.
Інтєрєсно, пачіму так?
Аж чувствуется экспрессия, волнение.
Браво!