Росіянин фільмує пожежу на аеродромі "Маринівка": "Все горит и взрывается, бл#дь! Аэродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує пожежу на військовому аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що аеродром знищений повністю. На записі видно густий дим та лунають вибухи.

"Військовий аеродром "Маринівка", Волгоградська область. Повторне включення спеціального кореспондента з місця прильоту українських дронів. Закадрова промова - окреме задоволення! На аеродромі цієї ночі було знищено склади з КАБами та паливом, "Маринівка" активно використовувалася противником для бомбардувань лінії фронту. Також згідно даних OSINT-аналітиків на аеродромі могли перебувати 29 літаків: 14 бортів Су-24 та 15 бортів Су-34", - зазначає автор публікації.

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