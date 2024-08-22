УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6145 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 056 82

Росіянин фільмує пожежу на аеродромі "Маринівка": "Все горит и взрывается, бл#дь! Аэродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин фільмує пожежу на військовому аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що аеродром знищений повністю. На записі видно густий дим та лунають вибухи.

"Військовий аеродром "Маринівка", Волгоградська область. Повторне включення спеціального кореспондента з місця прильоту українських дронів. Закадрова промова - окреме задоволення! На аеродромі цієї ночі було знищено склади з КАБами та паливом, "Маринівка" активно використовувалася противником для бомбардувань лінії фронту. Також згідно даних OSINT-аналітиків на аеродромі могли перебувати 29 літаків: 14 бортів Су-24 та 15 бортів Су-34", - зазначає автор публікації.

Також дивіться: Удар по аеродрому в Волгоградській області: з’явились супутникові знімки пожежі

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БпЛА атакували Волгоградську область РФ: пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) росія (65129) знищення (7221) аеродром (299)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
А за кадром - це ж мова Достоєвського, Пушкіна чи Лєрмонтова?
показати весь коментар
22.08.2024 14:05
+49
Який "гарний" , "магучій" і "багатий" узький ізик!
показати весь коментар
22.08.2024 14:05
+48
Оскара коментатору!
показати весь коментар
22.08.2024 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще "зелені", не навчані війною, що такі речі викладати не можна одразу після ураження. Нічого, нічого - скоро навчаться. Ви ж хотіли війни? от війна і повертається до дому
показати весь коментар
22.08.2024 14:04 Відповісти
Оскара коментатору!
показати весь коментар
22.08.2024 14:12 Відповісти
- гаспада - пачему єто аеродром весь черний волосато-мохнатий с одний входом...
- ттвврщщ хенералъ - аеродром пиз*ой накрило
да вибачить мене модератор
показати весь коментар
22.08.2024 15:21 Відповісти
озвучка супер !!!!
показати весь коментар
22.08.2024 15:24 Відповісти
"Ви сматрєлі рєпортаж с мєста сабитія корєспандєнта Пєрвого канала Жори *********".

показати весь коментар
22.08.2024 16:41 Відповісти
Коментатору потрібно "сотку" накотити, бо з таким тремором у нього телефон розсиплеться
показати весь коментар
22.08.2024 19:50 Відповісти
Серйозная трагєдія
Случілась у кацапов
Серйозно **********
******* і бум *******.
показати весь коментар
22.08.2024 14:05 Відповісти
Який "гарний" , "магучій" і "багатий" узький ізик!
показати весь коментар
22.08.2024 14:05 Відповісти
Як кажуть кацапи " прішла 3.14зда б*я, аткрьівай апарата б*я"
показати весь коментар
22.08.2024 14:28 Відповісти
варата
показати весь коментар
22.08.2024 14:30 Відповісти
А за кадром - це ж мова Достоєвського, Пушкіна чи Лєрмонтова?
показати весь коментар
22.08.2024 14:05 Відповісти
ШАРІКОВА!!!
показати весь коментар
22.08.2024 14:18 Відповісти
Мєндєлєєва..
показати весь коментар
22.08.2024 14:26 Відповісти
РПЦ
показати весь коментар
22.08.2024 14:40 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 14:41 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 14:42 Відповісти
У Васі Ложкіна принаймні 11 відомих картин про масонів. Це, - найперша, 2010 року.
Тільки її занадто розтягли по ширині. Оригінал меншого роміру зберігся тут, - http://web.archive.org/web/20111012080956/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/221594.html

А це ще одна картина із цієї серії, - 2019 року.

показати весь коментар
22.08.2024 16:54 Відповісти
Це той ставленик рашенки в АП так розжився?
показати весь коментар
23.08.2024 00:38 Відповісти
Ну, нехай буде ще й така картина. Теж про водку, теж 2019 року.

показати весь коментар
22.08.2024 17:02 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 17:03 Відповісти
Подивився у своїй колекції картин Васі Ложкіна. Гіфка про Мєндєлєєва. 2010 рік.

показати весь коментар
22.08.2024 17:08 Відповісти
Дякую, це колекція з Гугла
показати весь коментар
22.08.2024 17:17 Відповісти
Ні, не з Гугла. Вася викладає сам свої картини у соцмережах. То, власне, і є оригінали в неті.
Більша частина звідси:

https://t.me/s/vasya_lozhkin
https://twitter.com/vasya_lozhkin
http://vasya-lozhkin.ru/pictures/
https://vk.com/artist_vasya_lozhkin
https://vk.com/wall-63251735?offset=780
http://web.archive.org/web/*/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/*
https://www.instagram.com/vasya_lozhkin/
http://www.kotosun.ru/painting/
https://www.lozhkinmag.ru/
https://yablor.ru/author/61
показати весь коментар
22.08.2024 17:31 Відповісти
Ложкін в гостях у київських колег. 2013 рік.

показати весь коментар
22.08.2024 17:35 Відповісти
Не забувай - ще років п"ятнадцять тому Росія ставила перед ЮНЕСКО (на повному серйозі) питання про включення "мату" в перелік "российскава культурнава наследия"!
показати весь коментар
22.08.2024 15:00 Відповісти
Вялікій і мАгучій руській 3.14здик.
показати весь коментар
22.08.2024 16:08 Відповісти
До речі, Достоєвський - українець.
показати весь коментар
22.08.2024 23:51 Відповісти
Ооо! Докладний звіт! Спасибі падалі!
показати весь коментар
22.08.2024 14:06 Відповісти
Що згорить те не зогниє
показати весь коментар
22.08.2024 14:08 Відповісти
А як ти кацапура думав?
показати весь коментар
22.08.2024 14:08 Відповісти
Да, да помним как русня рассказывала: - эСвЭо начали чтобы не началась война в росии.

показати весь коментар
22.08.2024 14:09 Відповісти
Ну нафтобаза горить п'яті сутки - там є чому горіти, а от шо з третьої ночі на літовищі вибухає та палає? І це само, без попів....
показати весь коментар
22.08.2024 14:12 Відповісти
Там теж є своя "нафтобаза" - тільки менша І склади *********** І пальне в літаках (борти відразу після посадки заправляються пальним "під зав"язку" - щоб на стінках баків не створювався водний конденсат від перепаду добових температур та не стікав у пальне ) А якщо вони додумалися "для удобства" ще й на стоянках лтаків розмістить комплекти озброєння (КАБи чи ракети) - то там є чому горіть і чому вибухать!
показати весь коментар
22.08.2024 15:07 Відповісти
Тоді хай вигоряє) але нафтобаза 5:1 веде! Чи є у літовиша шанс зрівняти? Чи як у Динамо - нє?
показати весь коментар
22.08.2024 16:18 Відповісти
Ти вимагаєш від мене "співставить" те що "співставленню" не підлягає Літаки КАБами спричиняють багато шкоди в ближніх тилах А на паливній базі зберігалося пального для цілого армійського корпусу (якщо не для армії)! Тому дивися сам - ударів з Маринівки не буде кілька тижнів І через тиждень у кацапів виникнуть проблеми з забезпеченням пальним техніки на Донбасі та в Криму
показати весь коментар
22.08.2024 16:46 Відповісти
Бальзам на душу. Хочу ще
показати весь коментар
22.08.2024 14:12 Відповісти
Вєщі очінь сірьйозниє.
показати весь коментар
22.08.2024 14:13 Відповісти
К сожалєнію нету вещєй - сгарєлі(
показати весь коментар
22.08.2024 16:20 Відповісти
уміляють дерев'яні дощаті будівлі, з яких скрєпна пошесь лізе на Захід
показати весь коментар
22.08.2024 14:14 Відповісти
Та не просто так вони в нас унітази піздили! Дуже "багата" країна!
показати весь коментар
22.08.2024 14:23 Відповісти
Про яку він трагедію тут. Такий густий дим з запахом орків...це свято
показати весь коментар
22.08.2024 14:15 Відповісти
Прям кино - "Свадьба в Мариновке"...
показати весь коментар
22.08.2024 14:17 Відповісти
КРАСОТІЩА!!!
І чого то вони тих військових єродромів по всій країні натикали? До миру готувалися? От мир до них і приходить. ЗУСТРІЧАЙТЕ!
показати весь коментар
22.08.2024 14:22 Відповісти
Вірно: аеродром військовий? Військовий. Дії на ньому - військові? Військові. Все логічно
показати весь коментар
22.08.2024 14:27 Відповісти
І я не розумію -- чого воно там скиглить?
Своя хата ціла -- радій!
показати весь коментар
22.08.2024 14:46 Відповісти
і то правда)), скупчили б десь в одному місці, полегшили б нам роботу)))
показати весь коментар
22.08.2024 14:36 Відповісти
+100500!
показати весь коментар
22.08.2024 14:45 Відповісти
"В Москве с большим запозданием поняли, что в военную игру "Можем Повторить" надо играть тогда, когда ленд-лиз идет тебе, а не твоему противнику"(с)
показати весь коментар
22.08.2024 15:13 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2024 14:28 Відповісти
***** аеродром з цапольотами, головне, що кошара на передньому плані вціліла
показати весь коментар
22.08.2024 14:29 Відповісти
цим касапам не вгодиш...
показати весь коментар
22.08.2024 14:30 Відповісти
Кацики, ну гарнесенько ж. Бавовнятка почухали за вушком, от малеча і розмурликалась. о вона ще не нявкала.
показати весь коментар
22.08.2024 14:31 Відповісти
Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
показати весь коментар
22.08.2024 15:11 Відповісти
ось воно те відео.)) КАЙФУЮ!! ))
показати весь коментар
22.08.2024 14:34 Відповісти
Сподіваюсь вогонь по сухій траві дійде і до його барака. Які ж вони грязнороті, ці москальські тварини. Мать перемать в жопарот, позарот. *****.
показати весь коментар
22.08.2024 14:39 Відповісти
Это сег'ьезная тг'агедия г'*****...
Бородач,ты?
показати весь коментар
22.08.2024 14:40 Відповісти
Етоть дядья такий гарний доповодь зробив что дорозвитка Зсу не потрибна.
показати весь коментар
22.08.2024 14:41 Відповісти
І да сіх пор єго ху?*:;№чат!
Очінь сірьйозниє вєщі.
Інтєрєсно, пачіму так?
показати весь коментар
22.08.2024 14:44 Відповісти
а чьо..впалне норм лексіка
показати весь коментар
22.08.2024 14:45 Відповісти
"разъ#башили нах#й" это правильное определение 😁
показати весь коментар
22.08.2024 14:51 Відповісти
Октяберьськаму айрадрому пязда мужакі, астался *********** і дякабарській, пязда, пязда, *****,***, ****, ібать, пязда........
показати весь коментар
22.08.2024 15:10 Відповісти
Матюки та хронічний тремор у козломордого, навідь відео неможливо подивитися.
показати весь коментар
22.08.2024 15:16 Відповісти
Дуже класна новина ,частіше так !одного в рашисти не хочуть зрозуміти ,чому вони терплять світового терориста путіна і його злочину кліку .
показати весь коментар
22.08.2024 15:19 Відповісти
Без космосу тут не обійшлось, хотя американці казали шо не надають ніякої інфи ЗСУ з саоїх супутників. А так все дуже добре, якісно і дешево.
показати весь коментар
22.08.2024 15:22 Відповісти
Якби ще на Кавказі хтось замутив щось, оце б була тєма, ви думаєте чого до Азербайджану літав, працює на випередження знають інтереси Туреччени на Кавказ! відкупаються нафтою, але є інтереси більш впливових мужів, побачів, кожний день приноси нові сюрпризи для конченого))) єдиний спосіб попустити цих нафтовиків обвалити ціну на нафту.
показати весь коментар
22.08.2024 15:31 Відповісти
цікаво те що ця фраза "серйозно" в данному випадку безглузда, беззмістовна, а втім як і все що говориться узкім язиком. Абсурд абсурдний. Дебіли *****. Кончені
показати весь коментар
22.08.2024 15:40 Відповісти
Так на то ж и самолеты, чтобы "взлетать на воздух". Правда, есть нюанс... Но не будем придираться к мелочам.
показати весь коментар
22.08.2024 15:48 Відповісти
Всё сказано идеально. Добавить нечего.
Аж чувствуется экспрессия, волнение.
Браво!
показати весь коментар
22.08.2024 16:04 Відповісти
я хочу дати відповідь кацапу-коли ці літаки ******** Україну, то для тебе кацап байдуже, може й радієш, а як українські бомбардують кацапію, то вже трагедія для мокшостана. кацап, тобі пи ... з...да.
показати весь коментар
22.08.2024 16:33 Відповісти
кацапюра обисрався
показати весь коментар
22.08.2024 16:33 Відповісти
Smatriu chuvak siiriozni takoi ....nu ochen serioznii 🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.08.2024 16:36 Відповісти
Сір'йознайа трагедія...здєсь случілася.
показати весь коментар
22.08.2024 16:58 Відповісти
© а мені воно нравиться.... люди бігають, суєтяться, кричать..
показати весь коментар
22.08.2024 17:30 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
показати весь коментар
22.08.2024 17:50 Відповісти
І шо у ніво там "взлєтєло" ? Бачу "хлапкі", нємнога дима, но шоб там шото взлєтало, такого не бачу !!!
показати весь коментар
22.08.2024 21:38 Відповісти
Ну, що, кацапчику, вже питання "А что там у хохлов?" вже відпало? А це ж ми ще не починали. І нас там не. Пока не. Дрочи жопу!
показати весь коментар
22.08.2024 23:42 Відповісти
Благодарю за подробный отчёт.
показати весь коментар
23.08.2024 00:22 Відповісти
з усієї промови 90% склала матерщина.
показати весь коментар
23.08.2024 01:44 Відповісти
Хорошо горит. Одним аеродромом меньше
показати весь коментар
23.08.2024 07:49 Відповісти
 
 