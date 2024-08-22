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Наслідки удару дронів по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ. ФОТО

У соцмережах зявилися фото наслідків атаки українських дронів по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових знімках видно декілька вщент знищених ангарів, а також місця з пошкодженими складськими приміщеннями.

супутникові знімки аеродрому маринівка після атаки дронів
військовий аеродром маринівка РФ
військовий аеродром маринівка РФ
військовий аеродром маринівка РФ

Дивіться також: БпЛА атакували Волгоградську область РФ: пожежа на військовому аеродромі. ВIДЕО

На фото "з землі" можна більш детально побачити стан ангарів та чим саме вони були уражені.

маринівка ангари
маринівка ангари
маринівка ангари

Також дивіться: Росіянин фільмує пожежу на аеродромі "Маринівка": "Все горит и взрывается, бл#дь! Аэродрому пришла п#зда! Они его разъ#башили нах#й!". ВIДЕО


маринівка ангари

Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.

Автор: 

росія (65129) аеродром (299)


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Топ коментарі
+38
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22.08.2024 20:31
+21
В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.

МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.

Керосин используется как топливо для ракет, самолетов и других реактивных двигателей. Официально это никак не комментируют.
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22.08.2024 20:44
+16
У казанського є відос з раша ТВ про учєнія по протидії БПЛА тиждень назад на цьому ж аеродромі. Там і РЕБ скрєпний і хєрої-певеошніки. Красіво корочь...
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22.08.2024 20:45
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22.08.2024 20:31 Відповісти
Красиво.
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22.08.2024 20:32 Відповісти
Наслідків не повинно бути від слова зовсім... Які ще наслідки на пустому місці, де колись за версією кацапів ніби був аеродром 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.08.2024 20:34 Відповісти
Укриття із фольги?
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22.08.2024 20:34 Відповісти
Вариант известной шапочки).
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22.08.2024 20:35 Відповісти
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22.08.2024 20:37 Відповісти
кондом-найкраще укриття підфуйловникам
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22.08.2024 21:00 Відповісти
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22.08.2024 20:36 Відповісти
Данные для неуравновешенных гоп-ура оптимистов?
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22.08.2024 20:43 Відповісти
То-то калобомбер жалівся шо трошки невдалі укриття цапи набудували...
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22.08.2024 20:39 Відповісти
Перфорация качественная, если внутри был самолет- попало добре.
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22.08.2024 20:41 Відповісти
інтєресне кіно:

1 чотири ангари в хлам
2 ще два серьозно пошкодженор
3. літаки на площалці, поріч з ангарами, якщо не втікли, то капець !

ангари крутезні ! у мене профнастил на паркані й то краще,
мабуть щигани будували
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22.08.2024 20:44 Відповісти
В Ростовской области пятый день горят промышленные склады с дизельным топливом. СМИ сообщает, что теперь огонь может перекинуться на цистерны с керосином, что в разы увеличит возгорание. Кроме того, при разгерметизации возможен взрыв, который по мощности превзойдет все предыдущие.

МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.

Керосин используется как топливо для ракет, самолетов и других реактивных двигателей. Официально это никак не комментируют.
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22.08.2024 20:44 Відповісти
там авіакеросін вже давно горить. Просто резервуари нагріваються дуже повільно, але при досягненні певної температури йде викид парів, і тоді вже вибухає черговий резервуар. https://x.com/i/status/1826594715812221033 Ось відео другої доби - викид парів, і зразу вибух чергового дев'ятого резервуара.
Дуже сподіваюсь, що з резервуарів нікуди було аварійно зливати паливо, і більша частина ємностей згорить.
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23.08.2024 01:51 Відповісти
Передають - уже два десятки "гахнуло"!
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23.08.2024 18:34 Відповісти
терміново треба туди "добавить", що би не дай боже не згасло, і щоб у пожежників не було дурного ентузіазму. ППО вони туди не підтягнули, а надувна церква з надувним іконостасом, яку вони там накачують компресором, і десяток попів з кадилами диму не додадуть. і новим влучанням не завадять.
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23.08.2024 19:19 Відповісти
У казанського є відос з раша ТВ про учєнія по протидії БПЛА тиждень назад на цьому ж аеродромі. Там і РЕБ скрєпний і хєрої-певеошніки. Красіво корочь...
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22.08.2024 20:45 Відповісти
обломків пепелаців не видно нажаль...
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22.08.2024 20:45 Відповісти
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23.08.2024 01:52 Відповісти
👍
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23.08.2024 07:24 Відповісти
зато теперь у "технологически одарённых" кацапов-скрепоносцев есть, наконец, крУглые шарики - ремкомплект для ремонта импортозамещённых подшипников..
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22.08.2024 20:48 Відповісти
Певно крали на ангарах так само, як наші на фортифікаціях...
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22.08.2024 20:54 Відповісти
анальна кулька??
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22.08.2024 20:58 Відповісти
*******! Ангари суперові! Ще б з картону зробили
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22.08.2024 21:25 Відповісти
Красота то какая,лєпота! (с)
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22.08.2024 21:28 Відповісти
Єто дембєля шалят!
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22.08.2024 21:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=76Eov3WLXLE Братская авиамогила: перегруженная СУшками Мариновка поплатилась за беспечность
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23.08.2024 03:08 Відповісти
Я вначале прочитал - поплавилась за беспечность
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23.08.2024 15:01 Відповісти
і поплавилась теж.
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23.08.2024 15:11 Відповісти
"самольоти-розвідники" - це що таке!? В українській мові літак, недолугі.
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23.08.2024 09:26 Відповісти
це як ковйор-самольот. Бо в українській мові якось нема визначення ковйор-літак.
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23.08.2024 15:16 Відповісти
Є таке слово - килим.
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23.08.2024 15:28 Відповісти
ну у нас нема казки про килим-літак, тому ці чисто кацапські казкові приколи тіпа ковйор-самольот чи скатєрть-самобранка не варто украінізувати, бо ми і так ледве уникнули від появи у нас варіанту казки про "Івасика-дурника".
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23.08.2024 15:40 Відповісти
Про килим-літак може й немає, а от про літаючий килим є. З чого ти вирішив, що Іван та Івасик одне й теж?
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23.08.2024 15:48 Відповісти
ну, про літаючий килим - то теж якась калька з російських казок про безмежну шару для дурнів. А як би ми ще тридцять років вибирали б кучм і кравчуків, то Іван і івасик точно би стали близнюками.
Тому у нас літак - то літак, а якщо кацапський - то самольот.
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23.08.2024 15:58 Відповісти
 
 