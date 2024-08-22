Наслідки удару дронів по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ. ФОТО

У соцмережах зявилися фото наслідків атаки українських дронів по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На супутникових знімках видно декілька вщент знищених ангарів, а також місця з пошкодженими складськими приміщеннями.









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На фото "з землі" можна більш детально побачити стан ангарів та чим саме вони були уражені.







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Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.