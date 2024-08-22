Наслідки удару дронів по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ. ФОТО
У соцмережах зявилися фото наслідків атаки українських дронів по військовому аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На супутникових знімках видно декілька вщент знищених ангарів, а також місця з пошкодженими складськими приміщеннями.
На фото "з землі" можна більш детально побачити стан ангарів та чим саме вони були уражені.
Згідно з відкритими даними, на аеродромі дислоковані фронтові самольоти-розвідники Су-24МР 2-й окремо розвідної авіаційної ескадрильї (військова частина 77978) 4-го командування ВВС і ПВО, сформованого 1 січня 2014 року з авіаційної ескадрильї 6970-ї авіабази, що входить до складу 7-ї бригади ВКО.
Топ коментарі
+38 govtva
показати весь коментар22.08.2024 20:31
+21 віктор федорович #394174
показати весь коментар22.08.2024 20:44
+16 Andrew Moon
показати весь коментар22.08.2024 20:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1 чотири ангари в хлам
2 ще два серьозно пошкодженор
3. літаки на площалці, поріч з ангарами, якщо не втікли, то капець !
ангари крутезні ! у мене профнастил на паркані й то краще,
мабуть щигани будували
МЧС России ни разу с момента возникновения пожара не сообщила о ситуации. Информации от официальных органов власти о вероятности возгорания цистерн с керосином также не поступало. Она будет уточняться.
Керосин используется как топливо для ракет, самолетов и других реактивных двигателей. Официально это никак не комментируют.
Дуже сподіваюсь, що з резервуарів нікуди було аварійно зливати паливо, і більша частина ємностей згорить.
Тому у нас літак - то літак, а якщо кацапський - то самольот.