Супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" після удару українських дронів. ФОТО
З'явились перші супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ після удару українських дронів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Україна, можливо, вже намагалася атакувати авіабазу Борисоглібськ у Воронезькій області у другій половині вересня. Супутникові знімки аеродрому Борисоглібськ показують сліди пожежі, яка сталася ще до удару українських безпілотників минулої ночі, між 19 і 22 вересня.
На знімках 3 жовтня видно кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають непошкодженими.
Нагадаємо, вночі 3 жовтня дрони СБУ, ССО та Сил оборони атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Ціллю удару були склади із КАБами, стоянка літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі.
