УКР
Новини Війна
15 740 18

Супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" після удару українських дронів. ФОТО

З'явились перші супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ після удару українських дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Україна, можливо, вже намагалася атакувати авіабазу Борисоглібськ у Воронезькій області у другій половині вересня. Супутникові знімки аеродрому Борисоглібськ показують сліди пожежі, яка сталася ще до удару українських безпілотників минулої ночі, між 19 і 22 вересня.

військовий аеродром Борісоглєбськ РФ
військовий аеродром Борісоглєбськ РФ

На знімках 3 жовтня видно кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають непошкодженими.

Військовий аеродром Борисоглєбськ після атаки дронів

Нагадаємо, вночі 3 жовтня дрони СБУ, ССО та Сил оборони атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Ціллю удару були склади із КАБами, стоянка літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі.

Також дивіться: Наслідки удару дронів по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ. ФОТО

Автор: 

росія (67242) аеродром (321)
і де світлини?
показати весь коментар
03.10.2024 21:47 Відповісти
загружаються, не поспішайте...
показати весь коментар
03.10.2024 21:49 Відповісти
Там гарно прилетіло...є фото,палає як
треба
показати весь коментар
03.10.2024 21:48 Відповісти
Таке враження, що горіла суха трава, а КАБи вони мають взриватися, якщо вони зроблені не з фанери!
показати весь коментар
03.10.2024 22:17 Відповісти
Так і є
показати весь коментар
03.10.2024 22:18 Відповісти
"З'явились перші супутникові знімки ТРАВИ військового аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ після удару українських дронів. "
показати весь коментар
04.10.2024 02:03 Відповісти
шо то вже вдруге покраечку..по травке..
показати весь коментар
03.10.2024 22:35 Відповісти
Долетіти і по траві попасти ?…..)
показати весь коментар
04.10.2024 00:51 Відповісти
Солому попалили і досить...
показати весь коментар
03.10.2024 22:58 Відповісти
жодного пошкодженого літака!
показати весь коментар
03.10.2024 23:15 Відповісти
Кацап не стесняется учиться у изральцев - увидели стаю дронов в направлении своего гадючника, сразу подняли все самолеты в воздух. Переждали и сели обратно или на близлежащих
показати весь коментар
03.10.2024 23:29 Відповісти
Кацапи РЕБ підкрутили або посилили ППО. Або і те, і те.
показати весь коментар
03.10.2024 23:31 Відповісти
Пароль - бомба, атвєт - барісаглєбск (с) к/ф "Бумбараш". Мдє, я вже старий, як гівно мамонта, тут мабудь вже ніхто того савєйського кіно і не бачив...
показати весь коментар
04.10.2024 00:15 Відповісти
Ходят кони над рекою
Ищут кони водопою ...
показати весь коментар
04.10.2024 07:33 Відповісти
Знову лажа.🥴
показати весь коментар
04.10.2024 00:25 Відповісти
Цікаво а скільки коштувало зпалення трави і якогось приміщення!
показати весь коментар
04.10.2024 09:27 Відповісти
ПОТУЖНО...
показати весь коментар
04.10.2024 10:47 Відповісти
 
 