Воїни 92 ОШБр уразили ворожий ЗРК "Оса", танк Т-72 і БМП-3 окупантів. ВIДЕО
Бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили ворожий ЗРК "Оса", БМП-3, танк Т-72. Крім того воїни знищили Урал, Камаз і наземний дрон окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах.
