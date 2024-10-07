УКР
Воїни 92 ОШБр уразили ворожий ЗРК "Оса", танк Т-72 і БМП-3 окупантів. ВIДЕО

Бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили ворожий ЗРК "Оса", БМП-3, танк Т-72. Крім того воїни знищили Урал, Камаз і наземний дрон окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у соцмережах.

Дивіться: Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО

армія рф (18507) знищення (8028) 92 окрема штурмова бригада (260)
Молодці наші воіни , Герої 👍🏼🙏🏼❤️
07.10.2024 16:43 Відповісти
Чудово! Просто чудово!
07.10.2024 16:46 Відповісти
Засвистіла українськая коса -
Ріже путлеру все те, що у трусах.
07.10.2024 16:49 Відповісти
 
 