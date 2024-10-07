УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5139 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 668 10

Бійці 5 ОШБр знищили вантажівку, аеропорт і міномет противника на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади дронами-камікадзе знищили вантажівку, аеропорт і міномет противника. Також бійці нанесли ураження по фортифікаціям і укриттю ворожої піхоти. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Воїни 92 ОШБр уразили ворожий ЗРК "Оса", танк Т-72 і БМП-3 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18526) знищення (8053) 5 ОШБр (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
якась двоповерхова будівля, мабуть звідти дрони запускали
показати весь коментар
07.10.2024 18:19 Відповісти
+4
Аеропорт? А що це?
показати весь коментар
07.10.2024 18:16 Відповісти
+4
що б це не було - його вже нема. і це прекрасно!
показати весь коментар
07.10.2024 18:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аеропорт? А що це?
показати весь коментар
07.10.2024 18:16 Відповісти
якась двоповерхова будівля, мабуть звідти дрони запускали
показати весь коментар
07.10.2024 18:19 Відповісти
гугл так перекладає?
показати весь коментар
07.10.2024 18:24 Відповісти
Скоріш за все. Другий раз як прочитаєш... То думаєш, а шо в голові автора новини?
показати весь коментар
07.10.2024 19:19 Відповісти
а журналісти деколи так подають інфу, що сам чорт не розбере
що, як, куда!!!
то класно що щось знищили, рознесли, ліквідували...
але напиши по суті а не по принципу...
хочеш знати більше, підпишись, чи зайди кудась..
показати весь коментар
07.10.2024 20:18 Відповісти
Це місце, де росіяни можуть злітати, прийнявши відповідні пігулки.
Як казав один персонаж "достаточно одной таблЭтки".
показати весь коментар
08.10.2024 15:33 Відповісти
що б це не було - його вже нема. і це прекрасно!
показати весь коментар
07.10.2024 18:27 Відповісти
Цікаво речення побудоване:вантажівка і аеропорт…
Чи це редактор вмістив в порядку важливості? Чи згідно масштабу
показати весь коментар
07.10.2024 18:27 Відповісти
Ніколи б не подумав, що якійсь приватний будинок в селищі хтось колись назве аеропортом!
показати весь коментар
07.10.2024 19:22 Відповісти
Дякуємо, хлопці
показати весь коментар
07.10.2024 20:24 Відповісти
 
 