Бійці 5 ОШБр знищили вантажівку, аеропорт і міномет противника на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади дронами-камікадзе знищили вантажівку, аеропорт і міномет противника. Також бійці нанесли ураження по фортифікаціям і укриттю ворожої піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережах.
що, як, куда!!!
то класно що щось знищили, рознесли, ліквідували...
але напиши по суті а не по принципу...
хочеш знати більше, підпишись, чи зайди кудась..
Як казав один персонаж "достаточно одной таблЭтки".
Чи це редактор вмістив в порядку важливості? Чи згідно масштабу