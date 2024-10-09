УКР
Бійці 5 ОШБр атакували дронами-камікадзе позиції, укриття й укріплення противника. ВIДЕО

Воїни 5-ої окермої штурмової Київської бригади дронами-камікадзе знищили позиції, укриття й укріплення противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно на Бахмутському напрямку воїни 5-ої Київської бригади знищили вантажівку, аеропорт і міномет противника. Також бійці нанесли ураження по фортифікаціям і укриттю ворожої піхоти.

Також дивіться: Ворожій БМП-2 відірвало башту від підриву на міні в Донецькій області. ВIДЕО

