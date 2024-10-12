Група окупантів була знищена дронами на межі Харківської та Білгородської областей. ВIДЕО

Кадри знищення ворога від підрозділу "Гострі Картузі" 2-го штурмового загону ЦСП НГУ "Омега".

Відповідні відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Противник намагався перетнути кордон на стику Харківської та Білгородської областей, але напоровся на загородження з колючим дротом і був атакований українськими дронами.

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