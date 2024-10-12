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Група окупантів була знищена дронами на межі Харківської та Білгородської областей. ВIДЕО

Кадри знищення ворога від підрозділу "Гострі Картузі" 2-го штурмового загону ЦСП НГУ "Омега".

Відповідні відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Противник намагався перетнути кордон на стику Харківської та Білгородської областей, але напоровся на загородження з колючим дротом і був атакований українськими дронами.

Дивіться: Бійці бригади НГУ "Спартан" знищили російську БМП-2 на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1562)


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На другому відео особливо типові ******* російські обличчя...
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12.10.2024 01:43 Відповісти


Гляньте інтерв'ю яке на цензорі зараз у шапці про американців на війні. Напишіть там на ютубі побільше коментарів і лайків дизлайків (останнє не суттєво були експерименти коли на різні відео на прохання власників каналу ставили тільки дизлайки і воно так само поширювалося). Але лайки це краще. Коментарі залишайте - це важливо.
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12.10.2024 02:05 Відповісти
бачив це відео.
не кидаєш зброю? не піднімаєш руки? - будеш знищєний.
це не гра в шахи - це війна.
розстрілювати обеззброєних полонених? - от тут русня перша.
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12.10.2024 03:32 Відповісти
Це ж треба так набухатися, шо прокидаються лише від вибухів..
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12.10.2024 03:54 Відповісти
дрончик щось запідозрив і вісить над тобою годину.
а ну тута не чіхни-моргни?
чихнув, ворухнувся? - така вже кацапняча доля...
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12.10.2024 04:45 Відповісти
"паркан Яценюка" своє завдання-таки виконує..
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12.10.2024 05:33 Відповісти
73% - липецька фабрика нікуди не зникла,
от вона над моїм дописом,
і все також хоче поржати!
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12.10.2024 06:09 Відповісти
ніхто не їсть в Україні тих,
на самому ділі нормальних зверушок,
свинків, козликів там і козліць, курчат
які пожерли вбиту кацапню....
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12.10.2024 06:07 Відповісти
"Гострі Картузі"

Невігласі. Недожурналісті.
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12.10.2024 07:17 Відповісти
 
 