Бійці бригади НГУ "Спартан" знищили російську БМП-2 на Харківському напрямку. ВIДЕО
Аеробомбери 3-ої бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" знищили російську БМП-2 на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент атаки на бронемашину опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
