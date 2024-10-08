УКР
Бійці бригади НГУ "Спартан" знищили російську БМП-2 на Харківському напрямку. ВIДЕО

Аеробомбери 3-ої бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" знищили російську БМП-2 на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент атаки на бронемашину опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Українські захисники атакували ворожий БТР і бліндаж разом із особовим складом противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Харківщина (6054) Національна гвардія (1622) БМП (417)
Аеробомберам - РЕСПЕКТ і УВАЖУХА!
08.10.2024 23:44 Відповісти
Смерть кацапам!
08.10.2024 23:58 Відповісти
 
 