УКР
Українські захисники атакували ворожий БТР і бліндаж разом із особовим складом противника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Наші захисники продовжують нищити ворога на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою ударних дронів було успішно знищено ворожу гармату та БТР, а також уражено бліндаж разом із особовим складом противника. 

Хоть якись позитив за день.....
08.10.2024 23:23 Відповісти
 
 