Украинские защитники атаковали вражеский БТР и блиндаж вместе с личным составом противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Наши защитники продолжают уничтожать врага на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью ударных дронов были успешно уничтожены вражеская пушка и БТР, а также поражен блиндаж вместе с личным составом противника.

армия РФ (20375) уничтожение (7739) БТР (371)
Хоть якись позитив за день.....
08.10.2024 23:23 Ответить
 
 