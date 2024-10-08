Украинские защитники атаковали вражеский БТР и блиндаж вместе с личным составом противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Наши защитники продолжают уничтожать врага на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью ударных дронов были успешно уничтожены вражеская пушка и БТР, а также поражен блиндаж вместе с личным составом противника.

