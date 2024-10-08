Дрон-камикадзе атаковал российского захватчика прямо в голый зад. ВИДЕО 18+
Дрон-камикадзе атаковал российского захватчика прямо в голый зад. В частности, на Херсонщине, оператор Сил специальных операций беспилотником залетел в здание, где скрывались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент атаки дрона-камикадзе опубликован в телеграм-канале Николаевский Ванёк.
В соцсети утверждают, что на момент ликвидации российский солдат в здании был не один.
"Удар нанесен во время скрепного взаимодействия "член-жопа" двух швайнебойцов самой скрепной армии в мире", - пишет "Николаевский Ванек".
"Два кацапа чистили дымоход друг другу, они были настолько втянуты в процесс, что даже не услышали как прилетел FPV дрон от ССО", - написали в телеграм-канале war in Ukraine.
"Смерть наступила в результате оргазма, вызванного внезапным и резким проникновением множества железных фрагментов в анального отверстие, сопровождаемое шумовыми и огневыми эффектами".
p.s. Знатоки садо-мазо порно это оценят.
Ну Ви зрозуміли....