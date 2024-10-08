РУС
Дрон-камикадзе атаковал российского захватчика прямо в голый зад. ВИДЕО 18+

Дрон-камикадзе атаковал российского захватчика прямо в голый зад. В частности, на Херсонщине, оператор Сил специальных операций беспилотником залетел в здание, где скрывались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент атаки дрона-камикадзе опубликован в телеграм-канале Николаевский Ванёк.

В соцсети утверждают, что на момент ликвидации российский солдат в здании был не один.

"Удар нанесен во время скрепного взаимодействия "член-жопа" двух швайнебойцов самой скрепной армии в мире", - пишет "Николаевский Ванек".

"Два кацапа чистили дымоход друг другу, они были настолько втянуты в процесс, что даже не услышали как прилетел FPV дрон от ССО", - написали в телеграм-канале war in Ukraine.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр уничтожили две САУ "Нона", а также взорвали здание, в котором скрывалась пехота противника. ВИДЕО

армия РФ (20375) ликвидация (3987) ССО (560) Херсонская область (5132)
Топ комментарии
+33
Спало на думку, що рузьге слово "очковтирательство" раптом заграло свіжими фарбами!
Ги...
08.10.2024 21:46 Ответить
08.10.2024 21:46 Ответить
+25
соловйов росіянам скаже, що вони цим "лгбт" заразились вже на теріторії України.
08.10.2024 21:44 Ответить
08.10.2024 21:44 Ответить
+22
"Херасє кончіл!" - подумав передній
08.10.2024 22:28 Ответить
08.10.2024 22:28 Ответить
Каиф зловив?
08.10.2024 21:35 Ответить
08.10.2024 21:35 Ответить
"Херасє кончіл!" - подумав передній
08.10.2024 22:28 Ответить
08.10.2024 22:28 Ответить
Підорасен зі бітте!
08.10.2024 21:38 Ответить
08.10.2024 21:38 Ответить
Спало на думку, що рузьге слово "очковтирательство" раптом заграло свіжими фарбами!
Ги...
08.10.2024 21:46 Ответить
08.10.2024 21:46 Ответить
Миллион способов умереть:
"Смерть наступила в результате оргазма, вызванного внезапным и резким проникновением множества железных фрагментов в анального отверстие, сопровождаемое шумовыми и огневыми эффектами".
p.s. Знатоки садо-мазо порно это оценят.
08.10.2024 21:38 Ответить
08.10.2024 21:38 Ответить
Так, але він десь зник.
08.10.2024 21:54 Ответить
08.10.2024 21:54 Ответить
Навіяло безліч спогадів... Він був ЛЕГЕНДОЮ.
08.10.2024 22:00 Ответить
08.10.2024 22:00 Ответить
соловйов росіянам скаже, що вони цим "лгбт" заразились вже на теріторії України.
08.10.2024 21:44 Ответить
08.10.2024 21:44 Ответить
А його синочок перед від'їздом до Лондону побував у Жмеринці та Конотопі?
09.10.2024 09:10 Ответить
09.10.2024 09:10 Ответить
у Грозному.
09.10.2024 09:15 Ответить
09.10.2024 09:15 Ответить
В Грозний своїх діток пуцінський пургомет Пєсков відправляв. Лізу і Міка
09.10.2024 09:29 Ответить
09.10.2024 09:29 Ответить
Не дарма кацапів називають "підарами"
08.10.2024 21:44 Ответить
08.10.2024 21:44 Ответить
Прямо в яблОЧКО
08.10.2024 21:44 Ответить
08.10.2024 21:44 Ответить
в "10"- ку...
08.10.2024 22:39 Ответить
08.10.2024 22:39 Ответить
А шо он делал там,со спущеными штанами??Дрочував чи шо?? Реально епанутые извращенцы..Кругом канонада,дроны летают,а оно штаны сняло и гоняет -цюцюрник свой разглядывает..пока дрон в очелло не залетел
08.10.2024 21:48 Ответить
08.10.2024 21:48 Ответить
трусіки постірав і зубки чистив
08.10.2024 22:40 Ответить
08.10.2024 22:40 Ответить
Мальчік в трусіках виріс з трусікав
08.10.2024 23:51 Ответить
08.10.2024 23:51 Ответить
або резинка на трусіках зістарилася із 2014-го і не втримала трусіки!!!
08.10.2024 23:55 Ответить
08.10.2024 23:55 Ответить
Отака москальська смерть.
08.10.2024 21:50 Ответить
08.10.2024 21:50 Ответить
Все сталось так, як ******* какЦапи
08.10.2024 21:50 Ответить
08.10.2024 21:50 Ответить
08.10.2024 21:50 Ответить
08.10.2024 21:50 Ответить
08.10.2024 21:53 Ответить
08.10.2024 21:53 Ответить
09.10.2024 12:54 Ответить
09.10.2024 12:54 Ответить
Отгатили по тузу
08.10.2024 21:53 Ответить
08.10.2024 21:53 Ответить
Радикальне видалення геморою))
08.10.2024 21:57 Ответить
08.10.2024 21:57 Ответить
Глибоке і радикальне видалення геморою)) і каменів ... із ....
Ну Ви зрозуміли....
08.10.2024 22:04 Ответить
08.10.2024 22:04 Ответить
Та да...Каловые камни тревожить больше не будут..Или Вы про камни в почках? Или желчном?
09.10.2024 12:59 Ответить
09.10.2024 12:59 Ответить
А де "трусікі у мальчіка"? Чи трусикив і не було? Ніколи?
08.10.2024 22:02 Ответить
08.10.2024 22:02 Ответить
Він там не сам був...
08.10.2024 22:09 Ответить
08.10.2024 22:09 Ответить
Був
08.10.2024 22:51 Ответить
08.10.2024 22:51 Ответить
****, ето что опять било такое? Апять рузькие витязи друг с другом вступали в неуставные отношения, а подлфе фошисты их ударили в спину прямо во время укрепления рузкой скрепы
08.10.2024 22:12 Ответить
08.10.2024 22:12 Ответить
Они готовились встречать солдат НАТО!!!!
08.10.2024 22:21 Ответить
08.10.2024 22:21 Ответить
И все таки какие сейчас технологии. Прям можно запечатлеть последний бздык каждого орка и отправить последнее фото его мамке или жене. А то потом они расказывают сказки как их папка пагип отбивая атаки салдат НАТО, уничтожив стопитьсот танков и бросился на амбразуру дзота прикрывая собой своих сослуживцев. Вот теперь пускай его односельчане любуются какую от амбразуру затыкал собой перед смертью
08.10.2024 22:37 Ответить
08.10.2024 22:37 Ответить
Ідея 100%
08.10.2024 23:16 Ответить
08.10.2024 23:16 Ответить
Завбачливо зняв, щоб не попортили.
08.10.2024 22:13 Ответить
08.10.2024 22:13 Ответить
08.10.2024 22:14 Ответить
08.10.2024 22:14 Ответить
.Агалтєлая руSSофобія !! .... ....серіал " мальчікі Ф труSіках " схоже закінчився ..... Тепер новий пречудовий екшн - серіал : "мальчікі беz труSікоff " ..... ........СЛАВА ЗСУ !
08.10.2024 22:14 Ответить
08.10.2024 22:14 Ответить
08.10.2024 22:19 Ответить
08.10.2024 22:19 Ответить
Случаї - оні разниє бивают! (с)
08.10.2024 22:31 Ответить
08.10.2024 22:31 Ответить
Вазелин еще надо заслужить )
08.10.2024 22:35 Ответить
08.10.2024 22:35 Ответить
Війна війною,але підарастію в кацапів ніхто не відміняв!
08.10.2024 22:36 Ответить
08.10.2024 22:36 Ответить
дрочка скінчилась яскравим оргазмом!
08.10.2024 22:53 Ответить
08.10.2024 22:53 Ответить
Треба було пісюна до дрона причепити
08.10.2024 23:15 Ответить
08.10.2024 23:15 Ответить
А може то геморойотерапія від ССО?
08.10.2024 23:19 Ответить
08.10.2024 23:19 Ответить
чота волнуюсь, а как теперь кацап думать будет?!
08.10.2024 23:27 Ответить
08.10.2024 23:27 Ответить
Все в кацапів через сраку. І навіть смерть.
08.10.2024 23:31 Ответить
08.10.2024 23:31 Ответить
Він настільки обдовбаний був, що не чув , чи навмисно підставив?
08.10.2024 23:35 Ответить
08.10.2024 23:35 Ответить
Кацапы поди скленчились после зненацька.
08.10.2024 23:42 Ответить
08.10.2024 23:42 Ответить
Oн V Zад
09.10.2024 00:04 Ответить
09.10.2024 00:04 Ответить
Переховувались чи перепихувались?
09.10.2024 00:35 Ответить
09.10.2024 00:35 Ответить
Кончіл і скончался.
09.10.2024 01:27 Ответить
09.10.2024 01:27 Ответить
Тепер їх похоронять в "братскай магілє"
09.10.2024 06:08 Ответить
09.10.2024 06:08 Ответить
Не дать, не взять - скрепно дали дуба.
09.10.2024 06:48 Ответить
09.10.2024 06:48 Ответить
найбільш читана новина..., голий зад, прямо в голий зад, чим вони там займались й все таке інше..., можна бачити, як людям на війні не вистачає простих людських емоцій...
09.10.2024 09:36 Ответить
09.10.2024 09:36 Ответить
09.10.2024 10:56 Ответить
09.10.2024 10:56 Ответить
в сортірі замочілі
09.10.2024 11:50 Ответить
09.10.2024 11:50 Ответить
ОЧКО В ТОЧКА
08.06.2025 17:09 Ответить
08.06.2025 17:09 Ответить
 
 