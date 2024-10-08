Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямо у голий зад. ВIДЕО 18+
Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямо у голий зад. Зокрема, на Херсонщині, оператор Сил спеціальних операцій безпілотником залетів у будівлю, де переховувалися окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент атаки дрона-камікадзе опублікований у телеграм-каналі Николаевский Ванёк.
У соцмережі стверджують, що на момент ліквідації російський солдат у будівлі був не один.
"Удар нанесён во время скрєпного взаимодействия "член-жопа" двух швайнебойцов самой скрєпной армии в мире", - пише "Николаевский Ванёк".
"Два кацапа чистили димохід друг другу, вони були настільки втягнуті в процес, що навіть не почули як прилетів FPV дронів від ССО", - написали у телеграм-каналі war in Ukraine.
