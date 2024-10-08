УКР
Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямо у голий зад. ВIДЕО 18+

Дрон-камікадзе атакував російського загарбника прямо у голий зад. Зокрема, на Херсонщині, оператор Сил спеціальних операцій безпілотником залетів у будівлю, де переховувалися окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент атаки дрона-камікадзе опублікований у телеграм-каналі Николаевский Ванёк.

У соцмережі стверджують, що на момент ліквідації російський солдат у будівлі був не один.

"Удар нанесён во время скрєпного взаимодействия "член-жопа" двух швайнебойцов самой скрєпной армии в мире", - пише "Николаевский Ванёк".

"Два кацапа чистили димохід друг другу, вони були настільки втягнуті в процес, що навіть не почули як прилетів FPV дронів від ССО", - написали у телеграм-каналі war in Ukraine.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр знищили дві САУ "Нона", а також підірвали будівлю, в якій переховувалася піхота противника. ВIДЕО

армія рф (18528) ліквідація (4377) ССО Сили спеціальних операцій (555) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+33
Спало на думку, що рузьге слово "очковтирательство" раптом заграло свіжими фарбами!
Ги...
08.10.2024 21:46 Відповісти
+25
соловйов росіянам скаже, що вони цим "лгбт" заразились вже на теріторії України.
08.10.2024 21:44 Відповісти
+22
"Херасє кончіл!" - подумав передній
08.10.2024 22:28 Відповісти
Каиф зловив?
08.10.2024 21:35 Відповісти
"Херасє кончіл!" - подумав передній
08.10.2024 22:28 Відповісти
Підорасен зі бітте!
08.10.2024 21:38 Відповісти
Спало на думку, що рузьге слово "очковтирательство" раптом заграло свіжими фарбами!
Ги...
08.10.2024 21:46 Відповісти
Миллион способов умереть:
"Смерть наступила в результате оргазма, вызванного внезапным и резким проникновением множества железных фрагментов в анального отверстие, сопровождаемое шумовыми и огневыми эффектами".
p.s. Знатоки садо-мазо порно это оценят.
08.10.2024 21:38 Відповісти
Так, але він десь зник.
08.10.2024 21:54 Відповісти
Навіяло безліч спогадів... Він був ЛЕГЕНДОЮ.
08.10.2024 22:00 Відповісти
соловйов росіянам скаже, що вони цим "лгбт" заразились вже на теріторії України.
08.10.2024 21:44 Відповісти
А його синочок перед від'їздом до Лондону побував у Жмеринці та Конотопі?
09.10.2024 09:10 Відповісти
у Грозному.
09.10.2024 09:15 Відповісти
В Грозний своїх діток пуцінський пургомет Пєсков відправляв. Лізу і Міка
09.10.2024 09:29 Відповісти
Не дарма кацапів називають "підарами"
08.10.2024 21:44 Відповісти
Прямо в яблОЧКО
08.10.2024 21:44 Відповісти
в "10"- ку...
08.10.2024 22:39 Відповісти
А шо он делал там,со спущеными штанами??Дрочував чи шо?? Реально епанутые извращенцы..Кругом канонада,дроны летают,а оно штаны сняло и гоняет -цюцюрник свой разглядывает..пока дрон в очелло не залетел
08.10.2024 21:48 Відповісти
трусіки постірав і зубки чистив
08.10.2024 22:40 Відповісти
Мальчік в трусіках виріс з трусікав
08.10.2024 23:51 Відповісти
або резинка на трусіках зістарилася із 2014-го і не втримала трусіки!!!
08.10.2024 23:55 Відповісти
Отака москальська смерть.
08.10.2024 21:50 Відповісти
Все сталось так, як ******* какЦапи
08.10.2024 21:50 Відповісти
08.10.2024 21:50 Відповісти
08.10.2024 21:53 Відповісти
09.10.2024 12:54 Відповісти
Отгатили по тузу
08.10.2024 21:53 Відповісти
Радикальне видалення геморою))
08.10.2024 21:57 Відповісти
Глибоке і радикальне видалення геморою)) і каменів ... із ....
Ну Ви зрозуміли....
08.10.2024 22:04 Відповісти
Та да...Каловые камни тревожить больше не будут..Или Вы про камни в почках? Или желчном?
09.10.2024 12:59 Відповісти
А де "трусікі у мальчіка"? Чи трусикив і не було? Ніколи?
08.10.2024 22:02 Відповісти
Він там не сам був...
08.10.2024 22:09 Відповісти
Був
08.10.2024 22:51 Відповісти
****, ето что опять било такое? Апять рузькие витязи друг с другом вступали в неуставные отношения, а подлфе фошисты их ударили в спину прямо во время укрепления рузкой скрепы
08.10.2024 22:12 Відповісти
Они готовились встречать солдат НАТО!!!!
08.10.2024 22:21 Відповісти
И все таки какие сейчас технологии. Прям можно запечатлеть последний бздык каждого орка и отправить последнее фото его мамке или жене. А то потом они расказывают сказки как их папка пагип отбивая атаки салдат НАТО, уничтожив стопитьсот танков и бросился на амбразуру дзота прикрывая собой своих сослуживцев. Вот теперь пускай его односельчане любуются какую от амбразуру затыкал собой перед смертью
08.10.2024 22:37 Відповісти
Ідея 100%
08.10.2024 23:16 Відповісти
Завбачливо зняв, щоб не попортили.
08.10.2024 22:13 Відповісти
08.10.2024 22:14 Відповісти
.Агалтєлая руSSофобія !! .... ....серіал " мальчікі Ф труSіках " схоже закінчився ..... Тепер новий пречудовий екшн - серіал : "мальчікі беz труSікоff " ..... ........СЛАВА ЗСУ !
08.10.2024 22:14 Відповісти
08.10.2024 22:19 Відповісти
Случаї - оні разниє бивают! (с)
08.10.2024 22:31 Відповісти
Вазелин еще надо заслужить )
08.10.2024 22:35 Відповісти
Війна війною,але підарастію в кацапів ніхто не відміняв!
08.10.2024 22:36 Відповісти
дрочка скінчилась яскравим оргазмом!
08.10.2024 22:53 Відповісти
Треба було пісюна до дрона причепити
08.10.2024 23:15 Відповісти
А може то геморойотерапія від ССО?
08.10.2024 23:19 Відповісти
чота волнуюсь, а как теперь кацап думать будет?!
08.10.2024 23:27 Відповісти
Все в кацапів через сраку. І навіть смерть.
08.10.2024 23:31 Відповісти
Він настільки обдовбаний був, що не чув , чи навмисно підставив?
08.10.2024 23:35 Відповісти
Кацапы поди скленчились после зненацька.
08.10.2024 23:42 Відповісти
Oн V Zад
09.10.2024 00:04 Відповісти
Переховувались чи перепихувались?
09.10.2024 00:35 Відповісти
Кончіл і скончался.
09.10.2024 01:27 Відповісти
Тепер їх похоронять в "братскай магілє"
09.10.2024 06:08 Відповісти
Не дать, не взять - скрепно дали дуба.
09.10.2024 06:48 Відповісти
найбільш читана новина..., голий зад, прямо в голий зад, чим вони там займались й все таке інше..., можна бачити, як людям на війні не вистачає простих людських емоцій...
09.10.2024 09:36 Відповісти
09.10.2024 10:56 Відповісти
в сортірі замочілі
09.10.2024 11:50 Відповісти
ОЧКО В ТОЧКА
08.06.2025 17:09 Відповісти
 
 