Бойцы 3 ОШБр уничтожили две САУ "Нона", а также подорвали здание, в котором скрывалась пехота противника. ВИДЕО

Сразу две САУ "Нона", тентованную багги и "буханку" оккупантов поразили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Также воины выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

К слову, Самоходная установка "Нона" - это артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Принадлежит к военной технике гусеничного типа и может плавать, а также десантироваться, имеет на вооружении пушку, ее дальность стрельбы - до 13 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 3 ОШБр занимают рубежи обороны на Харьковщине, уверенно отражая накаты и уничтожая технику российских войск.

В частности, в бригаде рассказали, что в результате боев защитникам удалось освободить украинских военных из плена и отбить позиции.

Кроме того, на днях бойцы 3 ОШБр ночью "поймали" вражескую технику на Харьковщине: они поразили 7 российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов.

Харьковщина (5577) уничтожение (7739) САУ (222) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478)
08.10.2024 21:22 Ответить
ну АЗОВ є АЗОВ!!!
молодці хлопці!
08.10.2024 21:31 Ответить
Співрозмовник NV у силових структурах детально розповів про плани розподілу частини можливостей воєнної розвідки між іншими військовими підрозділами.

ГУР планували розділити та забрати у нього декілька важливих функцій, розповіло NV джерело в силових структурах. Це мало статись під час нещодавньої спроби звільнити очільника воєнної розвідки Кирила Буданова, яка, за словами співрозмовника редакції, дійсно мала місце.
09.10.2024 12:31 Ответить
 
 