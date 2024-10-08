Бойцы 3 ОШБр уничтожили две САУ "Нона", а также подорвали здание, в котором скрывалась пехота противника. ВИДЕО

Сразу две САУ "Нона", тентованную багги и "буханку" оккупантов поразили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Также воины выследили и взорвали изнутри здание, в котором скрывалась пехота противника на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

К слову, Самоходная установка "Нона" - это артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Принадлежит к военной технике гусеничного типа и может плавать, а также десантироваться, имеет на вооружении пушку, ее дальность стрельбы - до 13 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 3 ОШБр занимают рубежи обороны на Харьковщине, уверенно отражая накаты и уничтожая технику российских войск.

В частности, в бригаде рассказали, что в результате боев защитникам удалось освободить украинских военных из плена и отбить позиции.

Кроме того, на днях бойцы 3 ОШБр ночью "поймали" вражескую технику на Харьковщине: они поразили 7 российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов.