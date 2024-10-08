Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили российскую БМП-2 на Харьковском направлении. ВИДЕО
Аэробомберы 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" уничтожили российскую БМП-2 на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент атаки на бронемашину опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
