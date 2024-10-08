РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9863 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 770 2

Бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили российскую БМП-2 на Харьковском направлении. ВИДЕО

Аэробомберы 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан" уничтожили российскую БМП-2 на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент атаки на бронемашину опубликован в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Украинские защитники атаковали вражеский БТР и блиндаж вместе с личным составом противника на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Национальная гвардия (2209) БМП (407)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аеробомберам - РЕСПЕКТ і УВАЖУХА!
показать весь комментарий
08.10.2024 23:44 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
08.10.2024 23:58 Ответить
 
 