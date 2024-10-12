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Белорусские добровольцы уничтожили замаскированное вражеское орудие 2А36 "Гиацинт-Б". ВИДЕО

Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского уничтожили российскую пушку 2А36 "Гиацинт-Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Хотя крупнокалиберное оружие было замаскировано и находилось более чем в 20 километрах от наших бойцов, операторы FPV-дронов выполнили задание безупречно", - добавили в публикации.

Полк Калиновского активно участвует в различных боевых операциях, включая уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой.

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Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) добровольцы (1180)


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Топ комментарии
+6
Героям слава !!!
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12.10.2024 11:39
+5
русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
Если мы будем в союзе с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, выборов, митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!

Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.

Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали. В помощью отрицательной генетической селекции вывели нацию рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.

Вывод: русские - генетические рабы. И кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.

На день рождения путина русских рабов выгнали, чтобы они выстроились в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=C453BKHY4UY

На день рождения путина детей в детском саду поставили на колени и выстроили их в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=CZMUlBWnKi8
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12.10.2024 11:31
+1
Мені одному здається, що вони по макету гахнули?
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12.10.2024 12:24
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русские - это генетические рабы. У них всегда будет диктатура.
Если мы будем в союзе с русскими - то мы тоже будем жить в диктатуре.
Поэтому никогда никаких союзов с русскими! Только ЕС!

Мы уже с ними объединялись в 1654. И что мы от этого получили? До этого в Украине каждый селянин был хозяином своего земельного участка. Когда пришла россия - она начала внедрять крепостничество. Рабство свое привычное они нам принесли.

Сейчас пришла россия - и предлагает нам в путинскую диктатуру вступить. Не для того мы стояли на 2 майданах, выбороли свободу слова, выборов, митингов, чтобы сейчас опять к диктатуре вернуться.

И русские сами голосуют за рабство. Были же у них кандидаты, которые предлагали демократию. Нет, они голосовали за путина, который предлагает диктатуру.

Они еще хуже северокорейцев. Тех захватили и перекрыли им доступ к внешней информации. Этим никто доступ к внешней информации не перекрывал, на выборах у них за эти 25 лет постоянно появлялись демократические кандидаты, но они сами сознательно голосуют за диктатуру.

путин рассказывал: однажды он, в ранние годы президентства, появился на площади, там было много людей - и они начали подбегать к нему, становиться на колени и в руки его целовать. Мы на майдане пробивались через ментов, через удары палками - шли власть свергать. А эти пробиваются через ментов, через удары палками по головах - чтобы на коленях руку диктатору целовать. После этого случая путин сказал: "Этому народу нужен только царь". Им нужен диктатор, чтобы они были его рабами.

путин однажды с трибуны ООН так высказался: "Не всем народам нужна демократия. Американцы, не нужно всему миру навязывать вашу демократию. Наш народ в ней не нуждается".

Почему русские со всех своих правителей любят самых кровожадных и деспотичных? Ивана Грозного, Петра 1, Сталина. Потому что раболепные люди любят тех, кто их больше всего бьет и унижает! Так как мазохисты любят садистов. русские не любят тех правителей, которые вводили права, свободы, делали реформы.

У нас 95% за ЕС. Но некоторые сомневаются, думают "правильно ли я сделал свой выбор, ведь в составе же одной Киевской Руси жили". Так я вам скажу, что Киевская Русь тоже была неоднородным государством. Это была конфедерация, даже того хуже, союз!

Киевское, Черниговское и Переяславские княжества как-то между собой тусовались. И в них всегда была власть ВЕЧЕ, всё народ решал, такая себе демократия. Потом к этим княжествам присоединились Галицкое и Волынское. Из этого всего потом появилась Украина.

Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества между собой тусовались. Там правили Юрий Долгорукий, потом его сын Андрей Боголюбский, и там всегда была неограниченная власть князя. Потом эти 3 княжества попали в состав Золотой Орды, в которой была абсолютная деспотичная власть Хана. После распада Золотой Орды, на основе Ростово-Суздальсько-Владимирских земель появилась россия, которая полностью скопировала политику Орды, внутреннюю (неограниченная власть правителя) и внешнюю (захватническая политика). В этой диктатуре россияне живут до сих пор.

Всю историю россии у них свободолюбивых убивали. В помощью отрицательной генетической селекции вывели нацию рабов. И сейчас та же политика. Свободолюбивых Немцова и Навального убили, некоторых гноят в тюрьмах , некоторых выкурили со страны за рубеж.
За посты людей в интернете против власти - садят в тюрьму, за выходы на митинги - тюремные сроки - нужно всех свободных сгноить.

Вывод: русские - генетические рабы. И кто попадет в состав их страны, или в союз с ними, где они будут в большинстве - те тоже будут жить в диктаторском строе.

На день рождения путина русских рабов выгнали, чтобы они выстроились в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=C453BKHY4UY

На день рождения путина детей в детском саду поставили на колени и выстроили их в слово "путин".
https://www.youtube.com/watch?v=CZMUlBWnKi8
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12.10.2024 11:31 Ответить
Героям слава !!!
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12.10.2024 11:39 Ответить
Мені одному здається, що вони по макету гахнули?
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12.10.2024 12:24 Ответить
можливо але то могли бути і маскувальні щіти все по уставу
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12.10.2024 12:38 Ответить
Ти придивися... Ударили по гарматі. Само-собою, розрахунок повинен метушиться почать, у першу чергу, коло найбільш цінної частини - коло казенника з панорамою. А там нікого нема! Виліз якийсь засранець та вішає на ствол шматок накриття...
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12.10.2024 13:09 Ответить
вашу "любов" до бульбохуйлівців тут знають, але в макета дуло б не відірвало?
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13.10.2024 12:45 Ответить
А хто його знає - куди там вибух прийшовся...
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13.10.2024 14:34 Ответить
А манекен поправляв накидку.
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12.10.2024 12:38 Ответить
Він "поправляв накидку"... Але де ти побачив, як артилерійський розрахунок пробує привести гармату у бойовий стан? Адже перший дрон вдарив прямо по позиції. Я не побачив...
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12.10.2024 13:03 Ответить
Це той випадок, коли макет коштує дорожче за дрон.
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12.10.2024 13:41 Ответить
Може ы дійсно по виробу..але не знищили, а пошкодили і вивели з ладу... Капітальний ремонт, а може і середній
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12.10.2024 13:49 Ответить
Ти просто ніколи не був у бою...
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12.10.2024 15:22 Ответить
я не бачу так враження
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12.10.2024 14:03 Ответить
Гарна спроба. На жаль "гіацинт" лише злякався.
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12.10.2024 20:28 Ответить
боже, сколько тут экспертов ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ и СЛАВА УКРАИНЕ спасибо вам
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13.10.2024 02:05 Ответить
Тетяно Миколаївно! У Вас яке військове звання, яка військова спеціальність, вислуга років та в яких боях Ви побували?...
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13.10.2024 06:16 Ответить
 
 