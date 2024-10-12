Белорусские добровольцы уничтожили замаскированное вражеское орудие 2А36 "Гиацинт-Б". ВИДЕО

Операторы FPV-дрона белорусского полка имени Кастуся Калиновского уничтожили российскую пушку 2А36 "Гиацинт-Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Хотя крупнокалиберное оружие было замаскировано и находилось более чем в 20 километрах от наших бойцов, операторы FPV-дронов выполнили задание безупречно", - добавили в публикации.

Полк Калиновского активно участвует в различных боевых операциях, включая уничтожение инфраструктурных объектов оккупантов и поддержку украинских войск на передовой.

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