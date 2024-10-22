Бойцы белорусского полка имени Калиновского показали кадры боев вблизи села Липцы на Харьковщине: "Барацьба працягваецца". ВИДЕО
Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского опубликовали видеоролик, на котором сняты кадры боев с российскими оккупантами вблизи села Липцы на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео фрагменты боевой работы различных подразделений полка в сотрудничестве с украинскими воинами. Ролик завершается надписью "Барацьба працягваецца" (бел. - Борьба продолжается).
"Бойцы Полка имени Калиновского приняли активное участие в освобождении территории Украины под Липцами на Харьковщине. В результате работы всех подразделений полка на этом направлении ликвидированы десятки российских оккупантов, несколько взяты в плен; уничтожили и повредили несколько единиц вражеской техники, минометов и пушек. На видео показана работа пехоты Полка имени Калиновского с украинскими подразделениями", - говорится в заметке к видео.
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