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Новости Видео Война
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Бойцы белорусского полка имени Калиновского показали кадры боев вблизи села Липцы на Харьковщине: "Барацьба працягваецца". ВИДЕО

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского опубликовали видеоролик, на котором сняты кадры боев с российскими оккупантами вблизи села Липцы на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео фрагменты боевой работы различных подразделений полка в сотрудничестве с украинскими воинами. Ролик завершается надписью "Барацьба працягваецца" (бел. - Борьба продолжается).

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"Бойцы Полка имени Калиновского приняли активное участие в освобождении территории Украины под Липцами на Харьковщине. В результате работы всех подразделений полка на этом направлении ликвидированы десятки российских оккупантов, несколько взяты в плен; уничтожили и повредили несколько единиц вражеской техники, минометов и пушек. На видео показана работа пехоты Полка имени Калиновского с украинскими подразделениями", - говорится в заметке к видео.

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Беларусь (7921) Харьковщина (5577) боевые действия (4321) добровольцы (1183) Полк имени Кастуся Калиновского (25)


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Слава Україні! Живе Беларус! Оці хлопці мають вижити та відродити Білорусь після повалення картопляного дуче
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22.10.2024 16:16 Ответить
Живє Бєларусь!!!
Слава Україні!!!
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22.10.2024 17:32 Ответить
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22.10.2024 20:41 Ответить
А я помню одно из первых видео полка Калиновского ,где заставили покемон,который комбат забрал себе возможно он его и затрофеил, это бал 22год и был батальон ещё) Слава Украине, Хай живе Беларусь.
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22.10.2024 20:57 Ответить
Заставили-затрофеили*
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22.10.2024 20:58 Ответить
 
 