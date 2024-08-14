В боях за Украину погиб поляк-добровольец из полка Калиновского Пшемислав Расевич-Кучинский. Его похоронили на Марсовом поле. ФОТОрепортаж
Во время выполнения боевого задания, защищая Украину, погиб гражданин Польши белорусского происхождения Пшемыслав Расевич-Кучинский с позывным Кордиян.
Об этом сообщил полк имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
36-летний Пшемыслав Расевич-Кучинский присоединился к украинскому войску в сентябре 2022 года. Мужчина выбрал полк Калиновского, поскольку имел белорусские корни.
Доброволец участвовал в боях за Бахмут, Орехов, Харьков и Часов Яр. Погиб 6 августа этого года во время выполнения боевого задания.
Прощание с Пшемыславом Расевичем-Кучинским
Во вторник, 13 августа, прощание с погибшим героем состоялось в Киеве на Байковом кладбище. Там была семья погибшего из Польши, почетный караул ВСУ, польские дипломаты в Украине, пишет Польское агентство прессы.
"На гробу с телом солдата было три флага: белорусский, польский и украинский. В завершение прозвучали государственные гимны Украины и Польши, а также белорусская патриотическая песня "Пагоня". В честь поляка прозвучал почетный залп", - сообщают журналисты.
В среду, 14 августа, военного похоронили на Марсовом поле во Львове - именно такой была его последняя воля.
Пшемыслав Расевич-Кучинский стал первым иностранным добровольцем, которого похоронили на Марсовом поле.
Больше о погибшем герое
Пшемыслав Расевич-Кучинский родился в польском городе Гдыня. Он активно занимался общественной деятельностью, волонтерством, организовывал фестивали. Также Расевич-Кучинский занимался туризмом и трекингом. Во время протестов в Беларуси, после выборов диктатора Александра Лукашенко, он как волонтер поехал в белорусский город Гродно, однако вынужден был уехать из-за политических преследований.
По словам побратимов погибшего героя, мужчина владел белорусским языком, интересовался историей и культурой Беларуси, считал ее второй родиной.
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