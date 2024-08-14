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Новости Фото Война
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В боях за Украину погиб поляк-добровольец из полка Калиновского Пшемислав Расевич-Кучинский. Его похоронили на Марсовом поле. ФОТОрепортаж

Во время выполнения боевого задания, защищая Украину, погиб гражданин Польши белорусского происхождения Пшемыслав Расевич-Кучинский с позывным Кордиян.

Об этом сообщил полк имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

36-летний Пшемыслав Расевич-Кучинский присоединился к украинскому войску в сентябре 2022 года. Мужчина выбрал полк Калиновского, поскольку имел белорусские корни.

В боях за Україну загинув поляк-доброволець із полку Калиновського Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховали на Марсовому полі

Доброволец участвовал в боях за Бахмут, Орехов, Харьков и Часов Яр. Погиб 6 августа этого года во время выполнения боевого задания.

Прощание с Пшемыславом Расевичем-Кучинским

Во вторник, 13 августа, прощание с погибшим героем состоялось в Киеве на Байковом кладбище. Там была семья погибшего из Польши, почетный караул ВСУ, польские дипломаты в Украине, пишет Польское агентство прессы.

"На гробу с телом солдата было три флага: белорусский, польский и украинский. В завершение прозвучали государственные гимны Украины и Польши, а также белорусская патриотическая песня "Пагоня". В честь поляка прозвучал почетный залп", - сообщают журналисты.

В среду, 14 августа, военного похоронили на Марсовом поле во Львове - именно такой была его последняя воля.

В боях за Україну загинув поляк-доброволець із полку Калиновського Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховали на Марсовому полі

В боях за Україну загинув поляк-доброволець із полку Калиновського Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховали на Марсовому полі

Пшемыслав Расевич-Кучинский стал первым иностранным добровольцем, которого похоронили на Марсовом поле.

В боях за Україну загинув поляк-доброволець із полку Калиновського Пшемислав Расевич-Кучинський. Його поховали на Марсовому полі

Больше о погибшем герое

Пшемыслав Расевич-Кучинский родился в польском городе Гдыня. Он активно занимался общественной деятельностью, волонтерством, организовывал фестивали. Также Расевич-Кучинский занимался туризмом и трекингом. Во время протестов в Беларуси, после выборов диктатора Александра Лукашенко, он как волонтер поехал в белорусский город Гродно, однако вынужден был уехать из-за политических преследований.

По словам побратимов погибшего героя, мужчина владел белорусским языком, интересовался историей и культурой Беларуси, считал ее второй родиной.

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Автор: 

потери (4382) ВСУ (6587) Полк имени Кастуся Калиновского (22)


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Топ комментарии
+49
Вічна пам'ять герою!
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14.08.2024 18:57
+45
Дякую за захист України, польський Брат.
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14.08.2024 18:58
+29
Героям Слава!
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14.08.2024 19:14
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Вічна пам'ять герою!
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14.08.2024 18:57 Ответить
Дякую за захист України, польський Брат.
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14.08.2024 18:58 Ответить
Героям Слава!
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14.08.2024 19:14 Ответить
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14.08.2024 19:23 Ответить
ВІЧНАЯ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ .
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14.08.2024 19:35 Ответить
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14.08.2024 19:44 Ответить
Щире співчуття рідним та близкім героя.

Спи спокійно солдат ти захистив нас від московських звірів
Твоїм подвигом будуть гордитись твої нащадки
Народ України буде ВІЧНО пам'ятати про твій подвиг
"ЗА НАШУ І ВАШУ СВОБОДУ"
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14.08.2024 19:51 Ответить
Герою Воїну Слава !!! 🙏
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14.08.2024 21:32 Ответить
вічна пам ять загиблим героям
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14.08.2024 21:58 Ответить
Vi4na Pam'yat...
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14.08.2024 23:21 Ответить
"За нашу і вашу свободу!" Лозунг польських повстанців 18-19 ст (Жаль що "пройдисвіти" в польських рядах постійно ним користувалися в своїх політичних інтересах і його постійно спаскуджували)
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16.08.2024 10:33 Ответить
 
 