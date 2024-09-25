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В Беларуси полк имени Кастуся Калиновского признали "террористической организацией"

Полк Калиновського визнали терористами

Полк имени Кастуся Калиновского со всеми его структурами признали в Беларуси "террористической организацией".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еўрарадыё", соответствующее решение по заявлению генпрокурора принял Верховный Суд.

В прокуратуре заявляют, что якобы участники полка причастны к подготовке и организации терактов на территории Беларуси.

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Отмечается, что ранее режим Лукашенко определил полк Калиновского как "экстремистское формирование".

Что это за полк?

Полк имени Кастуся Калиновского (бел. По́лк имя́ Кастуся́ Калиноўскага (до 21 мая 2022 года - батальон) - военное формирование в составе Вооруженных сил Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения. Состоит из белорусских добровольцев.

Кастусь Калиновский - национальный герой Беларуси и один из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году.

Бойцы принимали участие в освобождении Херсонщины, обороне Северодонецка, боях на Запорожском направлении, боях за Бахмут. Сейчас полк действует на востоке.

Автор: 

Беларусь (7898) терроризм (18691) Полк имени Кастуся Калиновского (23)


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Прийде час і ці "терористи " повішають калхозніка за галагони.
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25.09.2024 19:24 Ответить
Коли Калиновці зайдуть до Мінську ніхто і не згадає про цю маячню.
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25.09.2024 19:32 Ответить
Калиновці згадають і всіх знайдуть...
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25.09.2024 19:49 Ответить
бульбарусія -терористична організація.
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25.09.2024 19:34 Ответить
Визнаю!
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25.09.2024 19:48 Ответить
А что на ********** есть власть и закон? Там только китайские и росийские войска и какая то хунта в минске никем не признанная подвывает. Уже давно было пора Бульбофюрера обявить террористом и обявить в международный розыск
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25.09.2024 19:39 Ответить
Всё правильно делает полк Калиновского, умрёт ***********, умрёт и режим Беларуси, Слав Украине,хай живе Беларусь
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25.09.2024 20:11 Ответить
 
 