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У Білорусі полк імені Кастуся Калиновського визнали "терористичною організацією"

Полк Калиновського визнали терористами

Полк імені Кастуся Калиновського з усіма його структурами визнали у Білорусі "терористичною організацією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еўрарадыё", відповідне рішення за заявою генпрокурора ухвалив Верховний суд.

У прокуратурі заявляють, що нібито учасники полку причетні до підготовки та організації терактів на території Білорусі.

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Зазначається, що раніше режим Лукашенка визначив полк Калиновського як  "екстремістське формування".

Що це за полк?

Полк імені Кастуся Калиновського (біл. По́лк імя́ Кастуся́ Каліно́ўскага (до 21 травня 2022 року - батальйон) - військове формування у складі Збройних сил України, створене у березні 2022 року з метою захисту України від російського вторгнення. Складається з білоруських добровольців.

Кастусь Калиновський — національний герой Білорусі та один з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році.

Бійці брали участь у визволенні Херсонщини, обороні Сєверодонецька, боях на Запорізькому напрямку, боях за Бахмут. Нині полк діє на сході.

Автор: 

Білорусь (7938) тероризм (2867) Полк імені Кастуся Калиновського (23)


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Прийде час і ці "терористи " повішають калхозніка за галагони.
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25.09.2024 19:24 Відповісти
Коли Калиновці зайдуть до Мінську ніхто і не згадає про цю маячню.
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25.09.2024 19:32 Відповісти
Калиновці згадають і всіх знайдуть...
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25.09.2024 19:49 Відповісти
бульбарусія -терористична організація.
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25.09.2024 19:34 Відповісти
Визнаю!
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25.09.2024 19:48 Відповісти
А что на ********** есть власть и закон? Там только китайские и росийские войска и какая то хунта в минске никем не признанная подвывает. Уже давно было пора Бульбофюрера обявить террористом и обявить в международный розыск
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25.09.2024 19:39 Відповісти
Всё правильно делает полк Калиновского, умрёт ***********, умрёт и режим Беларуси, Слав Украине,хай живе Беларусь
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25.09.2024 20:11 Відповісти
 
 