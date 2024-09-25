У Білорусі полк імені Кастуся Калиновського визнали "терористичною організацією"

Полк імені Кастуся Калиновського з усіма його структурами визнали у Білорусі "терористичною організацією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еўрарадыё", відповідне рішення за заявою генпрокурора ухвалив Верховний суд.

У прокуратурі заявляють, що нібито учасники полку причетні до підготовки та організації терактів на території Білорусі.

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Зазначається, що раніше режим Лукашенка визначив полк Калиновського як "екстремістське формування".

Що це за полк?

Полк імені Кастуся Калиновського (біл. По́лк імя́ Кастуся́ Каліно́ўскага (до 21 травня 2022 року - батальйон) - військове формування у складі Збройних сил України, створене у березні 2022 року з метою захисту України від російського вторгнення. Складається з білоруських добровольців.

Кастусь Калиновський — національний герой Білорусі та один з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році.

Бійці брали участь у визволенні Херсонщини, обороні Сєверодонецька, боях на Запорізькому напрямку, боях за Бахмут. Нині полк діє на сході.