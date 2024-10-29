УКР
Загиблого під Бахмутом чеського добровольця Карела Кучеру посмертно нагородили медаллю "За героїзм". ФОТО

Президент Чехії Петр Павел нагородив посмертно медаллю "За героїзм" чеського добровольця Карела Кучеру, який загинув у боях за Бахмут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання Вlesk.

Нагороду з рук президента Чехії отримала мати загиблого чеського добровольця.

Нагорода для загиблого чеського добровольця

Що відомо про Карела Кучеру 

Карел був родом з містечка Раковнік, що на захід від Праги, з дитинства цікавився військовою справою та врешті пішов навчатися у військовий ВНЗ у Брно. За словами батьків, він ще до 2022 року активно стежив за подіями у світі і неодноразово казав про свої передчуття, що насувається велика війна.

Його прізвисько було Чарлі Чех. Він воював у 3-му піхотному батальйоні Інтернаціонального Легіону.

18 березня, за день до його загибелі, батьки листувалися з сином. Однак наступного дня їм зателефонували з невідомого номера. Це була довірена особа Карла, теж чех. Він сказав, що Карел загинув у бою. 

Тіло добровольця, якому 28 жовтня мало б виповнитися 24 роки, у березні похоронна служба перевезла до Чехії. Останнє прощання відбулося в церкві в Нових Страшицях, де він закінчував гімназію. 

Медаль "За героїзм" - державна нагорода Чехії, що вручається за військові подвиги та інші вчинки, пов’язані з ризиком для життя з метою порятунку людей чи великих матеріальних цінностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралійський доброволець разом із українськими побратимами боронить позицію поблизу Левадного на Запоріжжі. ВIДЕО бою

Карел Кучера
Карел Кучера

Зовсім молодий, на маму дуже схожий.
Слава Герою, Вічна пм"ять!
29.10.2024 10:41 Відповісти
Вічна Слава та Пам'ять Герою!
29.10.2024 10:42 Відповісти
БРАТ
29.10.2024 10:42 Відповісти
Царство небесне слов'янському герою,який боронив Україну від нелюдів зі сходу!В Україні знав не одного добродія з прізвищем Чех!
29.10.2024 10:48 Відповісти
Сподіваюся, Україна теж нагородила того, хто її захищав.
29.10.2024 10:58 Відповісти
Орден "За мужність" ІІІ ст.
https://www.president.gov.ua/documents/1482024-50021
29.10.2024 11:29 Відповісти
Це добре. Але у статті про це нема. Хоч мало б бути.
29.10.2024 11:37 Відповісти
Слава справжньому Герою! Подяка чеському народові!
29.10.2024 11:22 Відповісти
Дякуємо... Слава Герою!
29.10.2024 11:30 Відповісти
Слава Герою!
29.10.2024 11:31 Відповісти
Вічна пам'ять чеському хлопцю який приїхав боронити Україну ,а всяке наше бидло всіма засобами намагаются втекти від армії.
29.10.2024 11:51 Відповісти
Герою Воїну Слава !!!🙏
29.10.2024 12:18 Відповісти
Там біля тополі калина росте, Мамині очі чекають тебе,
Сива у розпачі плаче, Сина все чекає - та в Бога вже його душа....
((((
Співчуття мамі й величезна подяка Герою!
29.10.2024 12:32 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
29.10.2024 17:45 Відповісти
ЗА ВАШУ ТА НАШУ СВОБОДУ! СЛАВА ГЕРОЮ!
29.10.2024 20:18 Відповісти
 
 