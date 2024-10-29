Загиблого під Бахмутом чеського добровольця Карела Кучеру посмертно нагородили медаллю "За героїзм". ФОТО

Президент Чехії Петр Павел нагородив посмертно медаллю "За героїзм" чеського добровольця Карела Кучеру, який загинув у боях за Бахмут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише чеське видання Вlesk.

Нагороду з рук президента Чехії отримала мати загиблого чеського добровольця.

Що відомо про Карела Кучеру

Карел був родом з містечка Раковнік, що на захід від Праги, з дитинства цікавився військовою справою та врешті пішов навчатися у військовий ВНЗ у Брно. За словами батьків, він ще до 2022 року активно стежив за подіями у світі і неодноразово казав про свої передчуття, що насувається велика війна.

Його прізвисько було Чарлі Чех. Він воював у 3-му піхотному батальйоні Інтернаціонального Легіону.

18 березня, за день до його загибелі, батьки листувалися з сином. Однак наступного дня їм зателефонували з невідомого номера. Це була довірена особа Карла, теж чех. Він сказав, що Карел загинув у бою.

Тіло добровольця, якому 28 жовтня мало б виповнитися 24 роки, у березні похоронна служба перевезла до Чехії. Останнє прощання відбулося в церкві в Нових Страшицях, де він закінчував гімназію.

Медаль "За героїзм" - державна нагорода Чехії, що вручається за військові подвиги та інші вчинки, пов’язані з ризиком для життя з метою порятунку людей чи великих матеріальних цінностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралійський доброволець разом із українськими побратимами боронить позицію поблизу Левадного на Запоріжжі. ВIДЕО бою



