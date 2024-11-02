Захищаючи Україну, на фронті загинув тайванський доброволець Ву Чжунда, - ЗМІ. ФОТО

Захищаючи Україну від повномасштабної російської агресії, на фронті загинув тайванський воїн-доброволець 45-річний Ву Чжунда.

Про це у суботу, 2 листопада, пише видання China Times News, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, 1 листопада під час виконанння бойового завдання на полі бою Ву Чжунда дістав смертельне поранення внаслідок російського обстрілу.

Зазначається, що Ву Чжунда колишній боєць спецпризначення Тайваню, приєднався до українських військових після служби в міжнародному легіоні.

Відомо, що влітку цього року він відвідав батьківщину, зустрівся з родиною, але незабаром повернувся в Україну.

Міністерство закордонних справ Тайваню вже отримало від українських офіційних осіб повідомлення про смерть бійця.

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China Times пише, що Ву Чжунда став другим тайванцем, який загинув на фронті в Україні. Першим тайванським добровольцем був 25-річний Цзен Шенгуан, який загинув у 2022 році під час боїв на Луганщині.

Раніше ми повідомляли, що на фронті в бою за Україну загинув шведський доброволець, який воював у лавах Збройних сил України.

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