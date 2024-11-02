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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув тайванський доброволець Ву Чжунда, - ЗМІ. ФОТО

Захищаючи Україну від повномасштабної російської агресії, на фронті загинув тайванський воїн-доброволець 45-річний Ву Чжунда.

Про це у суботу, 2 листопада, пише видання China Times News, інформує Цензор.НЕТ.

на фронті загинув тайванський доброволець Ву Чжунда

За даними видання, 1 листопада під час виконанння бойового завдання на полі бою Ву Чжунда дістав смертельне поранення внаслідок російського обстрілу.

Зазначається, що Ву Чжунда колишній боєць спецпризначення Тайваню, приєднався до українських військових після служби в міжнародному легіоні.

Відомо, що влітку цього року він відвідав батьківщину, зустрівся з родиною, але незабаром повернувся в Україну.

Міністерство закордонних справ Тайваню вже отримало від українських офіційних осіб повідомлення про смерть бійця.

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China Times пише, що Ву Чжунда став другим тайванцем, який загинув на фронті в Україні. Першим тайванським добровольцем був 25-річний Цзен Шенгуан, який загинув у 2022 році під час боїв на Луганщині.

Раніше ми повідомляли, що на фронті в бою за Україну загинув шведський доброволець, який воював у лавах Збройних сил України.

Дивіться також: Загиблого під Бахмутом чеського добровольця Карела Кучеру посмертно нагородили медаллю "За героїзм". ФОТО

Автор: 

іноземець (396) Тайвань (185) втрати (4479) добровольці (941)


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Топ коментарі
+33
Дуже сумно,RIP , ми памʼятатиме…
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02.11.2024 23:54 Відповісти
+33
Царство Небесне Воїну!..
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02.11.2024 23:56 Відповісти
+29
Герою слава 😪😪😪
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02.11.2024 23:58 Відповісти
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Дуже сумно,RIP , ми памʼятатиме…
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02.11.2024 23:54 Відповісти
Царство Небесне Воїну!..
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02.11.2024 23:56 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢
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03.11.2024 09:31 Відповісти
Земля пухом, Воїне. Ти був гідним представником давньої Нації.

Про тебе пам'ятатимуть.
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02.11.2024 23:57 Відповісти
Герою слава 😪😪😪
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02.11.2024 23:58 Відповісти
ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ! УКРАИНА ПОМНИТ!
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03.11.2024 00:50 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

Дякуємо тобі, Ву Чжунда !
Українці в боргу перед тобою

він був не тайванець, а китаєць, бо дійсні китайці саме на Тайвані.

.
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03.11.2024 00:51 Відповісти
Вічна пам'ять бійцю.
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03.11.2024 01:15 Відповісти
Вічна пам'ять герою..
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03.11.2024 01:43 Відповісти
Ти віддав своє життя за нас, мужній лицарю. Вічна память тобі.
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03.11.2024 05:00 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне, Воїне...
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03.11.2024 05:57 Відповісти
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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03.11.2024 09:32 Відповісти
Герою Слава
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03.11.2024 09:58 Відповісти
Вічна пам'ять
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03.11.2024 10:50 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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03.11.2024 17:17 Відповісти
Воїну Тайваня та України ! Герою Слава !!!🙏
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03.11.2024 18:18 Відповісти
 
 