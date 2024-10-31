У боях за Україну загинув доброволець зі Швеції
На фронті в бою за Україну загинув шведський доброволець, який воював у лавах Збройних сил України.
Про це стало відомо SVT від кількох джерел, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ім’я загиблого видання не називає. Його описують як досвідченого бійця, який брав участь у бойових діях упродовж тривалого часу.
Відомо, що громадянин Швеції прибув до України у 2022 році та виконував бойові завдання під Києвом, в районі Бахмута, а також на території Росії.
Зазначається, що доброволець загинув на фронті наприкінці минулого тижня.
Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що їм відомо про загибель свого громадянина.
"Ми отримали інформацію про те, що останніми днями в Україні загинув шведський громадянин. Посольство в Києві розслідує цю інформацію. Смерть за кордоном – одна з найделікатніших справ, з якими доводиться мати справу МЗС", - зазначили у міністерстві.
Раніше повідомлялося, що щонайменше два десятки добровольців з балтійських та скандинавських країн загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ.
Ви виправдовуєте таку поведінку "злочинною Владою" Зеленського, але насправді це просто відмазка, захищати треба не Владу, а свою Батьківщину, загиблі добровольці з Балтії та Скандинавії, навіть не підозрювали, що там є безліч людей, що ховаються за спинами депутатів, прокурорів , ментів, які першими мають піти воювати. За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину.
"За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину". За Порошенка і не було повномасштабного нападу і якби був президентом Порошенко після 2019 року, то повномасшабного нападу 24.02.2022 року не було, бо ми б до цього часу мали тисячі ракет "Вільха" "Стугна", "Сотні" Нептунів" і "Сапсан-Грім 2". Можливо з-а три роки створили б і нову ракету. А так маємо асфальт, шашлики, хуцпу, брехню і зруйнованої половину України.
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
Слава Гідним...
Питання тепер стоїть не про ООН, а про НАТО. Чи ще спроможне воно на натиск? Чи вже прийшов час думати про щось нове натомість?