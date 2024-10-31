У боях за Україну загинув доброволець зі Швеції

На фронті в бою за Україну загинув шведський доброволець, який воював у лавах Збройних сил України.

Про це стало відомо SVT від кількох джерел, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ім’я загиблого видання не називає. Його описують як досвідченого бійця, який брав участь у бойових діях упродовж тривалого часу.

Відомо, що громадянин Швеції прибув до України у 2022 році та виконував бойові завдання під Києвом, в районі Бахмута, а також на території Росії.

Зазначається, що доброволець загинув на фронті наприкінці минулого тижня.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що їм відомо про загибель свого громадянина.

"Ми отримали інформацію про те, що останніми днями в Україні загинув шведський громадянин. Посольство в Києві розслідує цю інформацію. Смерть за кордоном – одна з найделікатніших справ, з якими доводиться мати справу МЗС", - зазначили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що щонайменше два десятки добровольців з балтійських та скандинавських країн загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ.