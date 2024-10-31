УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 189 10

У боях за Україну загинув доброволець зі Швеції

На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції

На фронті в бою за Україну загинув шведський доброволець, який воював у лавах Збройних сил України.

Про це стало відомо SVT від кількох джерел, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ім’я загиблого видання не називає. Його описують як досвідченого бійця, який брав участь у бойових діях упродовж тривалого часу.

Відомо, що громадянин Швеції прибув до України у 2022 році та виконував бойові завдання під Києвом, в районі Бахмута, а також на території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загиблого під Бахмутом чеського добровольця Карела Кучеру посмертно нагородили медаллю "За героїзм". ФОТО

Зазначається, що доброволець загинув на фронті наприкінці минулого тижня.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що їм відомо про загибель свого громадянина. 

"Ми отримали інформацію про те, що останніми днями в Україні загинув шведський громадянин. Посольство в Києві розслідує цю інформацію. Смерть за кордоном – одна з найделікатніших справ, з якими доводиться мати справу МЗС", - зазначили у міністерстві.

Читайте також: Захищаючи Україну, загинув доброволець з Грузії Мамука Кекелія 

Раніше повідомлялося, що щонайменше два десятки добровольців з балтійських та скандинавських країн загинуло за час повномасштабного вторгнення РФ.

Автор: 

Швеція (996) втрати (4579) добровольці (961)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Героям Слава.
показати весь коментар
31.10.2024 09:22 Відповісти
+7
Вічна пам'ять, і вдячність Воїнам....
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
Слава Гідним...
показати весь коментар
31.10.2024 10:08 Відповісти
+6
показати весь коментар
31.10.2024 10:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава.
показати весь коментар
31.10.2024 09:22 Відповісти
І на цьому тлі ми бачимо, як жінки на Волині з камінням та кілками накидаються на бусики ТЦК, які навідалися до їхніх чоловіків та синів, і на те, як їх схвалюють та підтримують коментатори начебто патріотичних каналів, разом із росіянами, яких добра третина на цих каналах сидить, і під'юджує невдоволення, мабуть натякаючи на те, що подарують їх Польщі, у разі перемоги Росії.
показати весь коментар
31.10.2024 10:01 Відповісти
Не дивіться пропагандонканали. Правильно роблять ждінки, що захищають своїх чоловіків, бо вони не по відосах і дописах в інтернеті бачать, як Сирський і Ставка кидає наші війська на захоплені позиції, говорячи їм, що вони наші. Як командири, призначені Сирським, витримують паузу, коли не зачистить ворог наші позиції, вбивши захисників, аж потім направляє інший підрозділ, який вступає у стрічний бій, а не займає до цього підготовлені позирції, бо бояться доповісти, що позиції вже втрачено...Назвіть мені кількість ухилянтів при президенстві Порошенка. Їх дуже мало і серед них на першому місті Гундос Потужний, бо тоді були організовані контракти короткі, середні і довгі, коли захисник отримує гроші, пакет захисту і точно знає термін, на яґкий його призивають. А Потужний прийняв тапкий зщакон, що захзисники мають йти в один бік, а гроші виділяє не їм, а своїй братві в офісі президента, прокурорах, БЕП, які і так купаються в розкоші і мають бронь від призиву. Ви не поцікавилися, чому не йдуть на фронт працівники офісу президента і їх радники рпізного штибу? А їх там тисячі.
показати весь коментар
31.10.2024 10:21 Відповісти
Я не дивлюся пропагандистські канали, я пишу про саме патріотичні канали із Західної України, Львова, у нас їх дивляться, і дивуються, що ЗСУ російська пропаганда називає "бандерівцями та нацистами", а насправді найбільш ухилянти саме там і живуть здебільшого.
Ви виправдовуєте таку поведінку "злочинною Владою" Зеленського, але насправді це просто відмазка, захищати треба не Владу, а свою Батьківщину, загиблі добровольці з Балтії та Скандинавії, навіть не підозрювали, що там є безліч людей, що ховаються за спинами депутатів, прокурорів , ментів, які першими мають піти воювати. За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину.
показати весь коментар
31.10.2024 10:46 Відповісти
Я видалив свій пост, бо навіть мені було боляче його читати. Для розуміння раджу сходити на цвинтар у Львові.
"За Порошенка не було такої жорстокої війни, яка показує, хто боягуз, а хто герой, здатний боротися і віддати своє життя за Батьківщину". За Порошенка і не було повномасштабного нападу і якби був президентом Порошенко після 2019 року, то повномасшабного нападу 24.02.2022 року не було, бо ми б до цього часу мали тисячі ракет "Вільха" "Стугна", "Сотні" Нептунів" і "Сапсан-Грім 2". Можливо з-а три роки створили б і нову ракету. А так маємо асфальт, шашлики, хуцпу, брехню і зруйнованої половину України.
показати весь коментар
31.10.2024 18:50 Відповісти
Вічна пам'ять, і вдячність Воїнам....
Співчуття рідним....
Герої не вмирають...
Слава Гідним...
показати весь коментар
31.10.2024 10:08 Відповісти
Стрілка годинника невблаганно наближається ... Або демократи, або терористи. Будуть керувати світом. Третього вже не дано. Якщо Захід цього не зрозумів, тоді вони (терористи) "зроблять" демократію. І питання. Чим займаються посадовці в ООН, якщо вони цього не бачать ? Українська війна легалізувала таємні плани терористів ! Вже сліпий політик це бачить ! Спочатку Україна, потім Ізраїль, яка ще країна потрапить у список їх СВО або джихаду ? Пожежу краще гасити одразу аніж чекати полум'я, що розгорілось.
показати весь коментар
31.10.2024 09:32 Відповісти
Так недарма ж у нас на автівках із позначкою UN дописували UNnecessary.

Питання тепер стоїть не про ООН, а про НАТО. Чи ще спроможне воно на натиск? Чи вже прийшов час думати про щось нове натомість?
показати весь коментар
31.10.2024 09:44 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2024 10:13 Відповісти
 
 