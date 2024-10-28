УКР
Захищаючи Україну, загинув доброволець з Грузії Мамука Кекелія

Загинув Мамука Кекелія

На фронті загинув грузинський боєць Мамука Кекелія, який воював у лавах ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє грузинське видання Civil Georgia з посиланням на коментар міністерства закордонних справ Грузії.

Зазначається, що воїн у період з 1992 по 1993 роки брав участь в абхазькій війні, а також у російсько-грузинській війні серпня 2008 року. Після початку війни в Україні Мамука Кекелія підписав контракт із ЗСУ.

За неофіційними підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року в боях проти Росії загинули 58 громадян Грузії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях з окупантами загинув кандидат у майстри спорту з дзюдо, бронзовий призер юнацького чемпіонату України Даніель Класс. ФОТО

+24
Вічна пам'ять герою.
показати весь коментар
28.10.2024 12:05 Відповісти
+22
Героям Слава.
показати весь коментар
28.10.2024 12:04 Відповісти
+19
Вічна памʼять Герою і великій Людині із Грузіі😪😪😪
показати весь коментар
28.10.2024 12:06 Відповісти
Воін
показати весь коментар
28.10.2024 12:07 Відповісти
Вічна слава загиблим Героям! Співчуття родині та побратимам Мамуки. Низький уклін братньому народу Грузії ! Дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
28.10.2024 12:18 Відповісти
Гаумарджос Сакартвелос,дзмебі !
показати весь коментар
28.10.2024 12:38 Відповісти
Герой і був справжнім представником свого народу, Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
28.10.2024 12:39 Відповісти
Слава Герою и великому грузинскому народу!
показати весь коментар
28.10.2024 12:39 Відповісти
Герою Сакартвело та України, Мамука Кекелія Слава !!!🙏
показати весь коментар
28.10.2024 13:40 Відповісти
Царство Небесне тобі.
показати весь коментар
28.10.2024 15:32 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
28.10.2024 18:46 Відповісти
 
 