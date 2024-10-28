Захищаючи Україну, загинув доброволець з Грузії Мамука Кекелія

На фронті загинув грузинський боєць Мамука Кекелія, який воював у лавах ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинське видання Civil Georgia з посиланням на коментар міністерства закордонних справ Грузії.



Зазначається, що воїн у період з 1992 по 1993 роки брав участь в абхазькій війні, а також у російсько-грузинській війні серпня 2008 року. Після початку війни в Україні Мамука Кекелія підписав контракт із ЗСУ.



За неофіційними підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року в боях проти Росії загинули 58 громадян Грузії.

