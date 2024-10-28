Захищаючи Україну, загинув доброволець з Грузії Мамука Кекелія
На фронті загинув грузинський боєць Мамука Кекелія, який воював у лавах ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинське видання Civil Georgia з посиланням на коментар міністерства закордонних справ Грузії.
Зазначається, що воїн у період з 1992 по 1993 роки брав участь в абхазькій війні, а також у російсько-грузинській війні серпня 2008 року. Після початку війни в Україні Мамука Кекелія підписав контракт із ЗСУ.
За неофіційними підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року в боях проти Росії загинули 58 громадян Грузії.
Топ коментарі
+24 Jolli Rabbit
показати весь коментар28.10.2024 12:05 Відповісти Посилання
+22 Владимир #594971
показати весь коментар28.10.2024 12:04 Відповісти Посилання
+19 Amber
показати весь коментар28.10.2024 12:06 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владимир #594971
показати весь коментар28.10.2024 12:04 Відповісти Мені подобається 22 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар28.10.2024 12:05 Відповісти Мені подобається 24 Посилання
Amber
показати весь коментар28.10.2024 12:06 Відповісти Мені подобається 19 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар28.10.2024 12:07 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
✘
shokolad
показати весь коментар28.10.2024 12:18 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Pawlo Filonenko
показати весь коментар28.10.2024 12:38 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Serhios Bond #490169
показати весь коментар28.10.2024 12:39 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Gennady Rgvd
показати весь коментар28.10.2024 12:39 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Luiza
показати весь коментар28.10.2024 13:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Super Megatron
показати весь коментар28.10.2024 15:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
rejestrowyj bazil
показати весь коментар28.10.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль