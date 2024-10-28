РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости
5 595 12

Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Мамука Кекелия

Загинув Мамука Кекелія

На фронте погиб грузинский боец Мамука Кекелия, который воевал в рядах ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинское издание Civil Georgia со ссылкой на комментарий министерства иностранных дел Грузии.

Отмечается, что воин в период с 1992 по 1993 годы участвовал в абхазской войне, а также в российско-грузинской войне августа 2008 года. После начала войны в Украине Мамука Кекелия подписал контракт с ВСУ.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 58 граждан Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В боях с оккупантами погиб кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер юношеского чемпионата Украины Даниэль Класс. ФОТО

Автор: 

Грузия (4517) потери (4559) добровольцы (1209) ВСУ (6922)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Вічна пам'ять герою.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:05 Ответить
+22
Героям Слава.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:04 Ответить
+19
Вічна памʼять Герою і великій Людині із Грузіі😪😪😪
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:04 Ответить
Вічна пам'ять герою.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:05 Ответить
Вічна памʼять Герою і великій Людині із Грузіі😪😪😪
показать весь комментарий
28.10.2024 12:06 Ответить
Воін
показать весь комментарий
28.10.2024 12:07 Ответить
Вічна слава загиблим Героям! Співчуття родині та побратимам Мамуки. Низький уклін братньому народу Грузії ! Дякуємо за допомогу.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:18 Ответить
Гаумарджос Сакартвелос,дзмебі !
показать весь комментарий
28.10.2024 12:38 Ответить
Герой і був справжнім представником свого народу, Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показать весь комментарий
28.10.2024 12:39 Ответить
Слава Герою и великому грузинскому народу!
показать весь комментарий
28.10.2024 12:39 Ответить
Герою Сакартвело та України, Мамука Кекелія Слава !!!🙏
показать весь комментарий
28.10.2024 13:40 Ответить
Царство Небесне тобі.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:32 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
28.10.2024 18:46 Ответить
 
 