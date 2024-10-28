Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Мамука Кекелия
На фронте погиб грузинский боец Мамука Кекелия, который воевал в рядах ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинское издание Civil Georgia со ссылкой на комментарий министерства иностранных дел Грузии.
Отмечается, что воин в период с 1992 по 1993 годы участвовал в абхазской войне, а также в российско-грузинской войне августа 2008 года. После начала войны в Украине Мамука Кекелия подписал контракт с ВСУ.
По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 58 граждан Грузии.
Топ комментарии
+24 Jolli Rabbit
показать весь комментарий28.10.2024 12:05 Ответить Ссылка
+22 Владимир #594971
показать весь комментарий28.10.2024 12:04 Ответить Ссылка
+19 Amber
показать весь комментарий28.10.2024 12:06 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир #594971
показать весь комментарий28.10.2024 12:04 Ответить Мне нравится 22 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий28.10.2024 12:05 Ответить Мне нравится 24 Ссылка
Amber
показать весь комментарий28.10.2024 12:06 Ответить Мне нравится 19 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий28.10.2024 12:07 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
✘
shokolad
показать весь комментарий28.10.2024 12:18 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
Pawlo Filonenko
показать весь комментарий28.10.2024 12:38 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Serhios Bond #490169
показать весь комментарий28.10.2024 12:39 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Gennady Rgvd
показать весь комментарий28.10.2024 12:39 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий28.10.2024 13:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Super Megatron
показать весь комментарий28.10.2024 15:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
rejestrowyj bazil
показать весь комментарий28.10.2024 18:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль