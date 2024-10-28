Защищая Украину, погиб доброволец из Грузии Мамука Кекелия

На фронте погиб грузинский боец Мамука Кекелия, который воевал в рядах ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает грузинское издание Civil Georgia со ссылкой на комментарий министерства иностранных дел Грузии.



Отмечается, что воин в период с 1992 по 1993 годы участвовал в абхазской войне, а также в российско-грузинской войне августа 2008 года. После начала войны в Украине Мамука Кекелия подписал контракт с ВСУ.



По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 58 граждан Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В боях с оккупантами погиб кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер юношеского чемпионата Украины Даниэль Класс. ФОТО