В боях с оккупантами погиб кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер юношеского чемпионата Украины Даниэль Класс. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков погиб воспитанник спортивного клуба "Дзюдо Днепр" Даниэль Класс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации дзюдо Украины.

Даниэль Класс выполнял боевое задание в Донецкой области. Защитнику навеки останется 23 года.

Даниэль Класс был кандидатом в мастера спорта. В 2017 году он принял участие в чемпионате Украины U17, где занял третье место. Также бронзу он завоевал в 2018 году на чемпионате страны среди кадетов U18. В его коллекции многочисленные медали с других турниров.

После начала полномасштабной войны присоединился к Вооруженным Силам Украины.

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