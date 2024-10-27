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В боях с оккупантами погиб кандидат в мастера спорта по дзюдо, бронзовый призер юношеского чемпионата Украины Даниэль Класс. ФОТО

Защищая Украину от российских захватчиков погиб воспитанник спортивного клуба "Дзюдо Днепр" Даниэль Класс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации дзюдо Украины.

Даниэль Класс выполнял боевое задание в Донецкой области. Защитнику навеки останется 23 года.

Даніель Класс

Даниэль Класс был кандидатом в мастера спорта. В 2017 году он принял участие в чемпионате Украины U17, где занял третье место. Также бронзу он завоевал в 2018 году на чемпионате страны среди кадетов U18. В его коллекции многочисленные медали с других турниров.

После начала полномасштабной войны присоединился к Вооруженным Силам Украины.

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Автор: 

потери (4447) ВСУ (6703) дзюдо (27)


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Топ комментарии
+28
Царство небесне воїну
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27.10.2024 15:15 Ответить
+19
Дуже шкода, що гинуть спортсмени артисти.
Але, наприклад, в Тернопільській області дають відсрочки типу Утболістам, які навіть у футбол грати не вміють.
Зверніть увагу, у зимовій першості області з футзалу заявили 37! команд!
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27.10.2024 15:18 Ответить
+16
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27.10.2024 16:17 Ответить
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27.10.2024 15:05 Ответить
Царство небесне воїну
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27.10.2024 15:15 Ответить
Дуже шкода, що гинуть спортсмени артисти.
Але, наприклад, в Тернопільській області дають відсрочки типу Утболістам, які навіть у футбол грати не вміють.
Зверніть увагу, у зимовій першості області з футзалу заявили 37! команд!
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27.10.2024 15:18 Ответить
В Тернопільській області напевно тільки ці футболісти і залишилися. Добре, що можна відкрити шухлядку, і набрати в Тернопільській області скільки треба сільських хлопців, на зупинках і в автобусах на роботу. А в Одесі групу ТЦК вигнали з Привозу копняками. Навіщо захищати свої домівки, якщо для цього є Тернопільська область.
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27.10.2024 16:09 Ответить
Що в Києві, що в Тернопільській області маса людей нічим корисним не зайнята.
Досить вийти на вулицю і подивитися.
Правильно говориться - або працюй, або воюй.
Нічні клуби переповнені.
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27.10.2024 16:40 Ответить
Була б нормальна впливова влада, то після інциденту з ТЦК на одеському ринку
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27.10.2024 16:40 Ответить
ринок би знесли бульдозерами.
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27.10.2024 16:41 Ответить
Теж бачив.Бізнесмени фактично опустили ТЦКшників.Кажуть керівництво до останього тягнуло з проплатою щоб не чіпали.Інші ринки не чіпають.Проплата своєчасна.
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27.10.2024 18:07 Ответить
ну от прийде інша впливова влада - і розстріляє їх по ітогу, можливо разом з тобою. тобі повинно сподобатися!
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27.10.2024 19:37 Ответить
Це цвіт нації ...він не повинен бути на війні !!! Чим більше гине молодіж ,Герої ,тим більше шанців 🤡 залишиться при влалі !!!
Герою Слава !!!🙏
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27.10.2024 15:34 Ответить
Цвіт нації завжди іде попереду, формує історію, обертає Землю, з ними Слава, і Воля, і Життя Вічне! А всякий непотріб тягнеться позаду, на мотузці, як сміття...
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27.10.2024 16:21 Ответить
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27.10.2024 16:17 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять.
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27.10.2024 16:39 Ответить
Вічна памʼять герою
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27.10.2024 17:25 Ответить
чесно кажучи ніразу не чув щоб в боях загинув суддя або прокурор.. Я вже не кажу про депутатів верховної ради
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27.10.2024 18:28 Ответить
Шо, і про депутата Олега Барну з партії Порошенка не чув?
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27.10.2024 19:39 Ответить
Розумнику ....Олег був ЕКС депутатом а я говорю про нинішніх офігенних поцреотів депутатів
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27.10.2024 20:35 Ответить
Невже не чули досі за ЄС та свободівців?
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28.10.2024 10:09 Ответить
Пам'ятати ще треба і ось цих хлопчиків - одни з перших пішли на рашистів та померли за Україну - https://t.me/volyn_news/62018
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27.10.2024 20:21 Ответить
Коли ми вже почуємо, що на фронті героїчно воюють родичі Зеленського, Єрмака, Шмигаля, Стефанчука та інших високопосадовців, включаючи нардепів, співробітників Офісу Президента, Кабміну, керівників правоохоронних органів, тощо? Як це відбувається в Ізраїлі? Абсолютно зрозуміло, що для вищеозначених осіб Україна-це не їх держава і захищати її вони в жодному випадку не будуть! Україна для них-це територія для збирання незліченних багатств і великих статків.
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27.10.2024 20:42 Ответить
Ви може лікуєтесь лікувальним канабієсом - кидайте, небеспечно для здоров'я. Такі думки і про таких людей. А хто буде красти міліарди - це дуже сумлінна праця.
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27.10.2024 20:59 Ответить
 
 