У боях з окупантами загинув кандидат у майстри спорту з дзюдо, бронзовий призер юнацького чемпіонату України Даніель Класс. ФОТО

Захищаючи Україну від російських загарбників загинув вихованець спортивного клубу "Дзюдо Дніпро" Даніель Класс.

Даніель Класс виконував бойове завдання на Донеччині. Захисникові навіки залишиться 23 роки.

Даніель Класс був кандидатом у майстри спорту. У 2017 році він взяв участь у чемпіонаті України U17, де зайняв третє місце. Також "бронзу" він заробив у 2018 році на чемпіонаті країни серед кадетів U18. У його колекції численні медалі з інших турнірів.

Після початку повномасштабної війни приєднався до лав Збройних Сил України.

