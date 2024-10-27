У боях з окупантами загинув кандидат у майстри спорту з дзюдо, бронзовий призер юнацького чемпіонату України Даніель Класс. ФОТО
Захищаючи Україну від російських загарбників загинув вихованець спортивного клубу "Дзюдо Дніпро" Даніель Класс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації дзюдо України.
Даніель Класс виконував бойове завдання на Донеччині. Захисникові навіки залишиться 23 роки.
Даніель Класс був кандидатом у майстри спорту. У 2017 році він взяв участь у чемпіонаті України U17, де зайняв третє місце. Також "бронзу" він заробив у 2018 році на чемпіонаті країни серед кадетів U18. У його колекції численні медалі з інших турнірів.
Після початку повномасштабної війни приєднався до лав Збройних Сил України.
Герою Слава !!!🙏