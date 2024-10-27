УКР
У боях з окупантами загинув кандидат у майстри спорту з дзюдо, бронзовий призер юнацького чемпіонату України Даніель Класс. ФОТО

Захищаючи Україну від російських загарбників загинув вихованець спортивного клубу "Дзюдо Дніпро" Даніель Класс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації дзюдо України.

Даніель Класс виконував бойове завдання на Донеччині. Захисникові навіки залишиться 23 роки.

Даніель Класс

Даніель Класс був кандидатом у майстри спорту. У 2017 році він взяв участь у чемпіонаті України U17, де зайняв третє місце. Також "бронзу" він заробив у 2018 році на чемпіонаті країни серед кадетів U18. У його колекції численні медалі з інших турнірів.

Після початку повномасштабної війни приєднався до лав Збройних Сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Померла бойова медикиня 68 ОЄБр Анастасія Кравчук

+28
Царство небесне воїну
27.10.2024 15:15 Відповісти
+19
Дуже шкода, що гинуть спортсмени артисти.
Але, наприклад, в Тернопільській області дають відсрочки типу Утболістам, які навіть у футбол грати не вміють.
Зверніть увагу, у зимовій першості області з футзалу заявили 37! команд!
27.10.2024 15:18 Відповісти
+16
27.10.2024 16:17 Відповісти
3 ошбр?
27.10.2024 15:05 Відповісти
Царство небесне воїну
27.10.2024 15:15 Відповісти
Дуже шкода, що гинуть спортсмени артисти.
Але, наприклад, в Тернопільській області дають відсрочки типу Утболістам, які навіть у футбол грати не вміють.
Зверніть увагу, у зимовій першості області з футзалу заявили 37! команд!
27.10.2024 15:18 Відповісти
В Тернопільській області напевно тільки ці футболісти і залишилися. Добре, що можна відкрити шухлядку, і набрати в Тернопільській області скільки треба сільських хлопців, на зупинках і в автобусах на роботу. А в Одесі групу ТЦК вигнали з Привозу копняками. Навіщо захищати свої домівки, якщо для цього є Тернопільська область.
27.10.2024 16:09 Відповісти
Що в Києві, що в Тернопільській області маса людей нічим корисним не зайнята.
Досить вийти на вулицю і подивитися.
Правильно говориться - або працюй, або воюй.
Нічні клуби переповнені.
27.10.2024 16:40 Відповісти
Була б нормальна впливова влада, то після інциденту з ТЦК на одеському ринку
27.10.2024 16:40 Відповісти
ринок би знесли бульдозерами.
27.10.2024 16:41 Відповісти
Теж бачив.Бізнесмени фактично опустили ТЦКшників.Кажуть керівництво до останього тягнуло з проплатою щоб не чіпали.Інші ринки не чіпають.Проплата своєчасна.
27.10.2024 18:07 Відповісти
ну от прийде інша впливова влада - і розстріляє їх по ітогу, можливо разом з тобою. тобі повинно сподобатися!
27.10.2024 19:37 Відповісти
Це цвіт нації ...він не повинен бути на війні !!! Чим більше гине молодіж ,Герої ,тим більше шанців 🤡 залишиться при влалі !!!
Герою Слава !!!🙏
27.10.2024 15:34 Відповісти
Цвіт нації завжди іде попереду, формує історію, обертає Землю, з ними Слава, і Воля, і Життя Вічне! А всякий непотріб тягнеться позаду, на мотузці, як сміття...
27.10.2024 16:21 Відповісти
27.10.2024 16:17 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять.
27.10.2024 16:39 Відповісти
Вічна памʼять герою
27.10.2024 17:25 Відповісти
чесно кажучи ніразу не чув щоб в боях загинув суддя або прокурор.. Я вже не кажу про депутатів верховної ради
27.10.2024 18:28 Відповісти
Шо, і про депутата Олега Барну з партії Порошенка не чув?
27.10.2024 19:39 Відповісти
Розумнику ....Олег був ЕКС депутатом а я говорю про нинішніх офігенних поцреотів депутатів
27.10.2024 20:35 Відповісти
Невже не чули досі за ЄС та свободівців?
28.10.2024 10:09 Відповісти
Пам'ятати ще треба і ось цих хлопчиків - одни з перших пішли на рашистів та померли за Україну - https://t.me/volyn_news/62018
27.10.2024 20:21 Відповісти
Коли ми вже почуємо, що на фронті героїчно воюють родичі Зеленського, Єрмака, Шмигаля, Стефанчука та інших високопосадовців, включаючи нардепів, співробітників Офісу Президента, Кабміну, керівників правоохоронних органів, тощо? Як це відбувається в Ізраїлі? Абсолютно зрозуміло, що для вищеозначених осіб Україна-це не їх держава і захищати її вони в жодному випадку не будуть! Україна для них-це територія для збирання незліченних багатств і великих статків.
27.10.2024 20:42 Відповісти
Ви може лікуєтесь лікувальним канабієсом - кидайте, небеспечно для здоров'я. Такі думки і про таких людей. А хто буде красти міліарди - це дуже сумлінна праця.
27.10.2024 20:59 Відповісти
 
 