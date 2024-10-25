21 жовтня під час несення військової служби від ускладнень стану здоров'я померла бойова медикиня 68 ОЄБр Анастасія Кравчук.

Про це повідомив голова Тетіївської міської територіальної громади Київщини Богдан Балагура, передає Цензор.НЕТ.

"Трагічна звістка сколихнула нас! На війні загинула Анастасія Кравчук, дружина Євгена Кравчука, воїна який знаходиться майже 3 роки в полоні", - розповів він.

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"У Козелецькій селищній раді Чернігівщини заявили, що Анастасія померла 21 жовтня 2024 року, внаслідок ускладнень стану здоров’я під час несення військової служби.

Анастасія народилася 5 травня 1997 року в с.Лихолітки. Навчалася в Козелецькій загальноосвітній школі №3. Після закінчення школи вступила до Київського медичного коледжу №3 та здобула спеціальність "Медична сестра".

Працювала в Козелецькій ЦРЛ. Пізніше в клінічній лікарні "Феофанія" державного управління справами України. З початком повномасштабного вторгнення займалася волонтерством. Надавала волонтерську допомогу жителям Херсону, Нової Каховки та інших населених пунктів, де була потрібна допомога.

З 2023 року працювала операційною медсестрою в ДУ Інституті травматології і ортопедії НАМН України м. Київ. На початку лютого 2024 року пішла добровольцем служити в Збройні Сили України", - зазначили там.

Згідно з інформацією на сторінці Анастасії вона служила старшим бойовим медиком у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

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