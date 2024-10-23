Український воїн Михайло Ганиш загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО
18 жовтня 2024 року при виконанні бойового завдання загинув мешканець Миколаївщини Ганиш Михайло Петрович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бузької громади.
Що відомо про полеглого Героя?
Як зазначається, старший солдат Михайло Ганиш, 20.11.1969 р.н., був призваний на військову службу за мобілізацією 26.02.2022 року Вознесенським РТЦК та СП Миколаївської області. Загинув військовий 18 жовтня 2024 року за особливих обставин під час виконання бойового завдання в Донецькій області.
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