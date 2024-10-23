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Новини Фото Війна
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Український воїн Михайло Ганиш загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

18 жовтня 2024 року при виконанні бойового завдання загинув мешканець Миколаївщини Ганиш Михайло Петрович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бузької громади.

Що відомо про полеглого Героя?

Як зазначається, старший солдат Михайло Ганиш, 20.11.1969 р.н., був призваний на військову службу за мобілізацією 26.02.2022 року Вознесенським РТЦК та СП Миколаївської області. Загинув військовий 18 жовтня 2024 року за особливих обставин під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Також читайте: Визволені з полону військовослужбовці зможуть пройти реабілітацію в Литві, - Коордштаб

Загиблий воїн Михайло Ганиш

Автор: 

військовослужбовці (4809) втрати (4449)


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Героям Слава та вічна пам'ять! Смерть ворогам!
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23.10.2024 12:58 Відповісти
Царство небесне і вічная пам'ять герою .
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23.10.2024 13:01 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.10.2024 13:05 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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23.10.2024 13:35 Відповісти
Слава Герою і Вічна шана!
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23.10.2024 13:42 Відповісти
Vi4na Pam'yat'...🙏
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23.10.2024 14:32 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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24.10.2024 16:29 Відповісти
 
 