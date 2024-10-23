Украинский воин Михаил Ганыш погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

18 октября 2024 года при выполнении боевого задания погиб житель Николаевщины Ганыш Михаил Петрович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Бугской громады.

Что известно о павшем Герое?

Как отмечается, старший солдат Михаил Ганыш, 20.11.1969 г.р., был призван на военную службу по мобилизации 26.02.2022 года Вознесенским РТЦК и СП Николаевской области. Погиб военный 18 октября 2024 года при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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