РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14227 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 362 7

Украинский воин Михаил Ганыш погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

18 октября 2024 года при выполнении боевого задания погиб житель Николаевщины Ганыш Михаил Петрович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Бугской громады.

Что известно о павшем Герое?

Как отмечается, старший солдат Михаил Ганыш, 20.11.1969 г.р., был призван на военную службу по мобилизации 26.02.2022 года Вознесенским РТЦК и СП Николаевской области. Погиб военный 18 октября 2024 года при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Смотрите: Погиб воин отряда спецназначения "Днепровские Штурмгеверы" УГА Георгий Рудаков. ФОТО

Загиблий воїн Михайло Ганиш

Автор: 

военнослужащие (6184) потери (4434)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава та вічна пам'ять! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
23.10.2024 12:58 Ответить
Царство небесне і вічная пам'ять герою .
показать весь комментарий
23.10.2024 13:01 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
23.10.2024 13:05 Ответить
Герою Слава !!!🙏
показать весь комментарий
23.10.2024 13:35 Ответить
Слава Герою і Вічна шана!
показать весь комментарий
23.10.2024 13:42 Ответить
Vi4na Pam'yat'...🙏
показать весь комментарий
23.10.2024 14:32 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
показать весь комментарий
24.10.2024 16:29 Ответить
 
 