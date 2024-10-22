Погиб воин отряда спецназначения "Днепровские Штурмгеверы" УГА Георгий Рудаков. ФОТО
19 октября 2024 года погиб боец отряда специального назначения "Днепровские Штурмгеверы" УДА Георгий Рудаков (Принтер).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УДА.
Что о павшем Герое известно?
"Достойный воин, верный побратим, Георгий навсегда останется в наших сердцах. Его жизнь оборвалась на 22-м году, слишком рано, из-за этой войны, которая забирает лучших из нас. Принтер боролся за Украину в горячих точках: на Запорожском направлении, Кинбургской косе и в Волчанске. Он отличался силой духа, непоколебимой преданностью своим побратимам и безупречной отвагой", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что прощание с Георгием Рудаковым состоится 23 октября в городе Николаев. Похоронят героя на Новоматвеевском кладбище.
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Владимир #594971
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