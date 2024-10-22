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В войне за Украину погиб экс-игрок юношеской сборной Украины по футболу, боевой медик Дмитрий Богачев. ФОТО

Загинув ексфутболіст Дмитро Богачов

32-летний экс-футболист, воспитанник сумского футбола, Дмитрий Богачев погиб в боях с оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола.

Дмитрий Богачев после начала полномасштабного вторжения пошел в армию, воевал в районе Авдеевского коксохимического завода.

Воин ранее воевал в районе Авдеевского коксохимического завода. Он был боевым медиком, спасал своих побратимов.

Загинув Андрій Богачов

За свою футбольную карьеру 32-летний украинец выступал за "Сумы", "Викторию", "Тростянец" и "Орлету" из четвертого дивизиона Польши. На его счету 162 матча, 26 забитых голов и семь головых передач. Был самым молодым капитаном команды ПФК "Сумы". Также работал в спортивном лицее "Барса" в Сумах.

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Андрій Богачов
Андрій Богачов

Автор: 

футбол (3587) потери (4432) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+13
Вічна пам'ять Герою!!!
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22.10.2024 12:59 Ответить
+12
Якщо чесно, вже неможливо бачити такі повідомлення.
Знищують найкращих.
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22.10.2024 12:53 Ответить
+8
Героям Слава.
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22.10.2024 13:10 Ответить
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Якщо чесно, вже неможливо бачити такі повідомлення.
Знищують найкращих.
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22.10.2024 12:53 Ответить
такі хлопці...
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22.10.2024 13:03 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!!
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22.10.2024 12:59 Ответить
Героям Слава.
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22.10.2024 13:10 Ответить
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22.10.2024 13:24 Ответить
Гинуть кращі з кращих. Гинуть хлопці та дівчата, старі та малі. Немає ні кінця, ні краю... Вічна пам'ять Герою! Вічна пам'ять усім хто загинув за Україну!
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22.10.2024 13:30 Ответить
Vi4na Pam'yat'🙏...
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22.10.2024 13:32 Ответить
Царство Небесне.
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22.10.2024 14:05 Ответить
Боляе((. Спочивай у мирі, Воїне! Уклін до землі за врятовані життя, але своє не зберіг.. Співчуття побратимам та родині. Сльози.
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22.10.2024 14:07 Ответить
Гинуть найкращі ,а всяка мерзота "какая разница" бикує.
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22.10.2024 14:53 Ответить
 
 