В войне за Украину погиб экс-игрок юношеской сборной Украины по футболу, боевой медик Дмитрий Богачев. ФОТО
32-летний экс-футболист, воспитанник сумского футбола, Дмитрий Богачев погиб в боях с оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола.
Дмитрий Богачев после начала полномасштабного вторжения пошел в армию, воевал в районе Авдеевского коксохимического завода.
Воин ранее воевал в районе Авдеевского коксохимического завода. Он был боевым медиком, спасал своих побратимов.
За свою футбольную карьеру 32-летний украинец выступал за "Сумы", "Викторию", "Тростянец" и "Орлету" из четвертого дивизиона Польши. На его счету 162 матча, 26 забитых голов и семь головых передач. Был самым молодым капитаном команды ПФК "Сумы". Также работал в спортивном лицее "Барса" в Сумах.
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