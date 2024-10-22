В войне за Украину погиб экс-игрок юношеской сборной Украины по футболу, боевой медик Дмитрий Богачев. ФОТО

32-летний экс-футболист, воспитанник сумского футбола, Дмитрий Богачев погиб в боях с оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Украинской ассоциации футбола.

Дмитрий Богачев после начала полномасштабного вторжения пошел в армию, воевал в районе Авдеевского коксохимического завода.

Воин ранее воевал в районе Авдеевского коксохимического завода. Он был боевым медиком, спасал своих побратимов.

За свою футбольную карьеру 32-летний украинец выступал за "Сумы", "Викторию", "Тростянец" и "Орлету" из четвертого дивизиона Польши. На его счету 162 матча, 26 забитых голов и семь головых передач. Был самым молодым капитаном команды ПФК "Сумы". Также работал в спортивном лицее "Барса" в Сумах.

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