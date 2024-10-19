Во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб оператор БпЛА 68 бригады Виктор Стельмах (Саба). ФОТО

18 октября, защищая Украину, погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным Саба, 1995 года рождения, который стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша".

Об этом сообщила 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, передает Цензор.НЕТ.

"Он пошел защищать страну с первых дней большой войны. Сначала в пехоте, впоследствии начал летать на дронах. Стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша". Стал лучшим в своем деле, учил других", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Стельмах уволился из войска, но долго не смог без своих и вернулся.

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"Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню оккупантов.

А вчера его не стало..." - добавили в бригаде.

В свою очередь командир роты ударных БпЛА Андрей Онистрат отметил, что Стельмах научил огромное количество пилотов, имел настоящую жажду войны и лично уничтожил более 500 рашистов.

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