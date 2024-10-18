На фронте погиб чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко. ФОТО
В бою за Торецк погиб украинский военный, профессиональный скалолаз, чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил украинский атлет Евгений Кривошейцев.
"В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских орд, погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании", - говорится в заметке.
Максим Петренко был двукратным чемпионом мира и мастером спорта международного класса по скалолазанию.
Как пишет 4sport, спортсмен погиб в возрасте 46 лет. Он был уроженцем ныне оккупированного Луганска.
На молодежных соревнованиях Максим неоднократно получал медали, в том числе золотые.
- В 1994 году на молодежном Чемпионате Мира по скалолазанию в Германии Максим получил серебряную медаль.
- В 1996 году на молодежном Чемпионате Мира по скалолазанию в Москве Максим получил главную награду - золото.
- В 1997 году на молодежном Чемпионате Мира по скалолазанию в австрийском Имсте Максим также получил главную награду - золото. В том же году, на турнире в Чехии, он стал обладателем молодежного Кубка Европы.
А на взрослых международных соревнованиях высшей наградой стала "бронза" Чемпионата мира 1999 года в Бирмингеме. Тогда он стал первым украинцем и до сих пор единственным, кто получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине "трудность".
Он преодолевал маршруты до 8с+ категории - одной из самых тяжелых - как на скалах в Крыму, так и за рубежом.
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