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На фронте погиб чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко. ФОТО

Загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко

В бою за Торецк погиб украинский военный, профессиональный скалолаз, чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил украинский атлет Евгений Кривошейцев.

"В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских орд, погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании", - говорится в заметке.

Максим Петренко был двукратным чемпионом мира и мастером спорта международного класса по скалолазанию.

Как пишет 4sport, спортсмен погиб в возрасте 46 лет. Он был уроженцем ныне оккупированного Луганска.

На молодежных соревнованиях Максим неоднократно получал медали, в том числе золотые.

  • В 1994 году на молодежном Чемпионате Мира по скалолазанию в Германии Максим получил серебряную медаль.
  • В 1996 году на молодежном Чемпионате Мира по скалолазанию в Москве Максим получил главную награду - золото.
  • В 1997 году на молодежном Чемпионате Мира по скалолазанию в австрийском Имсте Максим также получил главную награду - золото. В том же году, на турнире в Чехии, он стал обладателем молодежного Кубка Европы.

А на взрослых международных соревнованиях высшей наградой стала "бронза" Чемпионата мира 1999 года в Бирмингеме. Тогда он стал первым украинцем и до сих пор единственным, кто получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине "трудность".

Он преодолевал маршруты до 8с+ категории - одной из самых тяжелых - как на скалах в Крыму, так и за рубежом.

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Загинув Максим Петренко
Загинув Максим Петренко

Автор: 

спорт (2439) потери (4428) Торецк (495) ВСУ (6686)


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Топ комментарии
+40
Гинуть кращі..Не гинуть тільки прокурори-інваліди..
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18.10.2024 10:28 Ответить
+34
Герою Слава !!!🙏
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18.10.2024 10:24 Ответить
+27
Вічна память захиснику України .
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18.10.2024 10:28 Ответить
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Герою Слава !!!🙏
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18.10.2024 10:24 Ответить
Гинуть кращі..Не гинуть тільки прокурори-інваліди..
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18.10.2024 10:28 Ответить
А сосни корабельні та скумбрії набивають вже не кишені а хати готівкою(((
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18.10.2024 11:18 Ответить
Головне не переплутати - прокурори-інваліди та інваліди-прокурори.....
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18.10.2024 11:57 Ответить
Вічна память захиснику України .
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18.10.2024 10:28 Ответить
Світла памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині Максима 😪😪😪
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18.10.2024 10:28 Ответить
Вічну память створи Боже, і упокій його душу в мирі...
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18.10.2024 10:31 Ответить
Честь воїну....
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18.10.2024 10:32 Ответить
Героям Слава!
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18.10.2024 10:32 Ответить
Гине еліта. Боляче.
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18.10.2024 10:39 Ответить
Низький уклін Герою України!!!
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18.10.2024 10:45 Ответить
Вічна пам'ять і Царство Небесне Герою! А "95 квартал" ніколи не потрапить в таку ситуацію, бо в бункер снаряди, міни і кулі не залітають, туди долітають тільки ордени і хлібні посади.
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18.10.2024 10:45 Ответить
Біль.. Героям слава! Співчуття рідним, побратимам і друзям Максима.

хай здохне раша, хай буде проклята **** орда, яка відбирає в України її найкращих синів.
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18.10.2024 10:54 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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18.10.2024 11:46 Ответить
R.l.P. Я вболівав за нього на змаганнях. Йдуть найкращі, а гниди жирують! Біль!
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18.10.2024 14:15 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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18.10.2024 19:09 Ответить
 
 