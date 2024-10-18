На фронті загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. ФОТО

У бою за Торецьк загинув український військовий, професійний скелелаз, чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев.

"У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні", .- йдеться в дописі

Максим Петренко був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.

Як пише 4sport, спортсмен загинув у віці 46 років. Він був уродженцем нині окупованого Луганська.

На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

У 1994 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Німеччині Максим здобув срібну медаль.

У 1996 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Москві Максим здобув головну нагороду - золото.

У 1997 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у австрійському Імсті Максим також здобув головну нагороду – золото. Того ж року, на турнірі у Чехії, він став володарем молодіжного Кубка Європи.

А на дорослих міжнародних змаганнях найвищою нагородою стала "бронза" Чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Тоді він став першим українцем і досі єдиним, хто здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.

Він долав маршрути до 8с+ категорії — однієї з найважчих — як на скелях у Криму, так і за кордоном.

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