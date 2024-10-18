На фронті загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. ФОТО
У бою за Торецьк загинув український військовий, професійний скелелаз, чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев.
"У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні", .- йдеться в дописі
Максим Петренко був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.
Як пише 4sport, спортсмен загинув у віці 46 років. Він був уродженцем нині окупованого Луганська.
На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.
- У 1994 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Німеччині Максим здобув срібну медаль.
- У 1996 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Москві Максим здобув головну нагороду - золото.
- У 1997 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у австрійському Імсті Максим також здобув головну нагороду – золото. Того ж року, на турнірі у Чехії, він став володарем молодіжного Кубка Європи.
А на дорослих міжнародних змаганнях найвищою нагородою стала "бронза" Чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Тоді він став першим українцем і досі єдиним, хто здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.
Він долав маршрути до 8с+ категорії — однієї з найважчих — як на скелях у Криму, так і за кордоном.
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