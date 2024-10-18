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На фронті загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. ФОТО

Загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко

У бою за Торецьк загинув український військовий, професійний скелелаз, чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев.

"У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні", .- йдеться в дописі

Максим Петренко був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.

Як пише 4sport, спортсмен загинув у віці 46 років. Він був уродженцем нині окупованого Луганська.

На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

  • У 1994 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Німеччині Максим здобув срібну медаль.
  • У 1996 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Москві Максим здобув головну нагороду - золото.
  • У 1997 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у австрійському Імсті Максим також здобув головну нагороду – золото. Того ж року, на турнірі у Чехії, він став володарем молодіжного Кубка Європи.

А на дорослих міжнародних змаганнях найвищою нагородою стала "бронза" Чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Тоді він став першим українцем і досі єдиним, хто здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.

Він долав маршрути до 8с+ категорії — однієї з найважчих — як на скелях у Криму, так і за кордоном.

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Загинув Максим Петренко
Загинув Максим Петренко

Автор: 

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Топ коментарі
+40
Гинуть кращі..Не гинуть тільки прокурори-інваліди..
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18.10.2024 10:28 Відповісти
+34
Герою Слава !!!🙏
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18.10.2024 10:24 Відповісти
+27
Вічна память захиснику України .
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18.10.2024 10:28 Відповісти
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Герою Слава !!!🙏
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18.10.2024 10:24 Відповісти
Гинуть кращі..Не гинуть тільки прокурори-інваліди..
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18.10.2024 10:28 Відповісти
А сосни корабельні та скумбрії набивають вже не кишені а хати готівкою(((
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18.10.2024 11:18 Відповісти
Головне не переплутати - прокурори-інваліди та інваліди-прокурори.....
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18.10.2024 11:57 Відповісти
Вічна память захиснику України .
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18.10.2024 10:28 Відповісти
Світла памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині Максима 😪😪😪
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18.10.2024 10:28 Відповісти
Вічну память створи Боже, і упокій його душу в мирі...
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18.10.2024 10:31 Відповісти
Честь воїну....
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18.10.2024 10:32 Відповісти
Героям Слава!
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18.10.2024 10:32 Відповісти
Гине еліта. Боляче.
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18.10.2024 10:39 Відповісти
Низький уклін Герою України!!!
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18.10.2024 10:45 Відповісти
Вічна пам'ять і Царство Небесне Герою! А "95 квартал" ніколи не потрапить в таку ситуацію, бо в бункер снаряди, міни і кулі не залітають, туди долітають тільки ордени і хлібні посади.
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18.10.2024 10:45 Відповісти
Біль.. Героям слава! Співчуття рідним, побратимам і друзям Максима.

хай здохне раша, хай буде проклята **** орда, яка відбирає в України її найкращих синів.
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18.10.2024 10:54 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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18.10.2024 11:46 Відповісти
R.l.P. Я вболівав за нього на змаганнях. Йдуть найкращі, а гниди жирують! Біль!
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18.10.2024 14:15 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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18.10.2024 19:09 Відповісти
 
 