У боях за Україну загинув випускник ФК "Кремінь" Вадим Папірович. ФОТО

11 жовтня на Донеччині загинув футболіст Вадим Папірович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МФК "Кремінь".

"Футболіст з Хмельницького Вадим Папірович загинув 11 жовтня в районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Вихованець МФК "Кремінь" тренувався у Кременчуці під керівництвом тренера Олександра Зозулі", - йдеться в дописі.

Вадим Папірович народився 31 січня 1992 року. Грав за БРВ-ВІК (Володимир), "Кремінь" (Кременчук) та "Металург" (Запоріжжя).

Важливою віхою у кар’єрі спортсмена стали виступи за юнацьку збірну України. У 2009 році він зіграв три матчі за команду U-17 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи, представляючи країну на міжнародній арені.

У 2010 році Вадим Папірович дебютував на професійному рівні за команду рідного Хмельницького.

На професійному рівні грав за "Гірник" (Горішні Плавні), МФК "Миколаїв", "Говерлу" (Ужгород).

Відомий Вадим Папірович також грав за команди "Случ" зі Старокостянтинова, ФК "Дунаївці", "Агробізнес" із Нової Ушиці. Виступав і на Тернопільщині за "Дністер" з Заліщиків, "Ниву" з Бережан, "Зорю" з Хоросткова та інші.

Після повномасштабного вторгення проходив навчання у Німеччині, а згодом відправився на фронт. Вадим Папірович захищав країну на Донеччині

На передовій отримав не одне поранення і контузію. Також проходив лікування, після чого його відправляли далі виконувати бойові завдання. Загинув захисник в районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

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