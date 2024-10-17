В боях за Украину погиб выпускник ФК "Кремінь" Вадим Папирович. ФОТО

11 октября в Донецкой области погиб футболист Вадим Папирович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МФК "Кремінь".

"Футболист из Хмельницкого Вадим Папирович погиб 11 октября в районе поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. Воспитанник МФК "Кремінь" тренировался в Кременчуге под руководством тренера Александра Зозули", - говорится в заметке.

Вадим Папирович родился 31 января 1992 года. Играл за БРВ-ВИК (Володимир), "Кремінь" (Кременчуг) и "Металлург" (Запорожье).

Важной вехой в карьере спортсмена стали выступления за юношескую сборную Украины. В 2009 году он сыграл три матча за команду U-17 в отборочном турнире чемпионата Европы, представляя страну на международной арене.

В 2010 году Вадим Папирович дебютировал на профессиональном уровне за команду родного Хмельницкого.

На профессиональном уровне играл за "Горняк" (Горишние Плавни), МФК "Николаев", "Говерлу" (Ужгород).

Известный Вадим Папирович также играл за команды "Случь" из Староконстантинова, ФК "Дунаевцы", "Агробизнес" из Новой Ушицы. Выступал и на Тернопольщине за "Днестр" из Залещиков, "Ниву" из Бережан, "Зарю" из Хоросткова и другие.

После полномасштабного вторжения проходил обучение в Германии, а затем отправился на фронт. Вадим Папирович защищал страну в Донецкой области

На передовой получил не одно ранение и контузию. Также проходил лечение, после чего его отправляли дальше выполнять боевые задачи. Погиб защитник в районе поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области.

Также смотрите: С погибшими украинскими военными Василием Особой и Михаилом Езерским простились во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ











