С погибшими украинскими военными Василием Особой и Михаилом Езерским простились во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 12 октября, Львов прощается с двумя Героями, которые отдали свою жизнь за Украину - Василием Особой и Михаилом Езерским.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о погибших?
Василий Особа (24.05.1989 - 06.10.2024) стал на защиту Родины в рядах Национальной гвардии Украины. Погиб в бою с оккупантом. У него осталась жена София, которая является работницей городского совета, и двое маленьких детей.
Михаил Езерский (15.05.1978 - 06.10.2024) с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он защищал нашу землю в составе 67-й отдельной механизированной бригады, выполняя задачи на Харьковщине и Донетчине. У Михаила осталась жена и сын.
Топ комментарии
+22 Sergej #591263
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+18 леся лесик
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Нарід Львова теж любить збочення, звідтам же був Мазох(той хто дав світу поняття "мазохізм"), от і Андрюха старається "лембергнути" ОП-ку дляпіддержки підтримання мужньо-потужної фінансифікації бюджету.
Треба ж укріплення будувати, причому якось не туди розвернуті. А потім кричати - ми все знали, просто сніг випав ну і ..... бабло в кармани по офшорам.
це ж весь нарід такий, ну реально - за ту Андрюшу ж весело там голосують. Лембергівець блін. Як вони все це бабло відмивають? ясно шо на пару з руснею, тобто в тому ж Омані десь.
А на вигляд - супермер в вишиваночці. правда сук.. в ********, домотканій, бідний він, все ж своє, навіть креветки і ікра - все ж сам вирощує, бізнесмен, як і всі його кумо-свати і так далі, тьху.
ну реально гидко.
наріт вибрав смерть, їж.те
порийся на інших сайтах, може там удовлетворишся
Героям Слава !
співчуття рідним...