С погибшими украинскими военными Василием Особой и Михаилом Езерским простились во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 октября, Львов прощается с двумя Героями, которые отдали свою жизнь за Украину - Василием Особой и Михаилом Езерским.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибших?

Василий Особа (24.05.1989 - 06.10.2024) стал на защиту Родины в рядах Национальной гвардии Украины. Погиб в бою с оккупантом. У него осталась жена София, которая является работницей городского совета, и двое маленьких детей.

Михаил Езерский (15.05.1978 - 06.10.2024) с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он защищал нашу землю в составе 67-й отдельной механизированной бригады, выполняя задачи на Харьковщине и Донетчине. У Михаила осталась жена и сын.

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