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С погибшими украинскими военными Василием Особой и Михаилом Езерским простились во Львове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12 октября, Львов прощается с двумя Героями, которые отдали свою жизнь за Украину - Василием Особой и Михаилом Езерским.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о погибших?

Василий Особа (24.05.1989 - 06.10.2024) стал на защиту Родины в рядах Национальной гвардии Украины. Погиб в бою с оккупантом. У него осталась жена София, которая является работницей городского совета, и двое маленьких детей.

Михаил Езерский (15.05.1978 - 06.10.2024) с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он защищал нашу землю в составе 67-й отдельной механизированной бригады, выполняя задачи на Харьковщине и Донетчине. У Михаила осталась жена и сын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко

у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових
у Львові хоронять загиблих військових

Автор: 

Львов (4595) военнослужащие (6174) потери (4418)


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Топ комментарии
+22
Вічна пам,ять Героям і царства небеснрго співчуття родинам
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12.10.2024 14:14
+18
Вічна пам ять загиблим героям.
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12.10.2024 14:15
+7
Вічна пам'ять захиникам України які загинули захищаючи нашу країну !
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12.10.2024 14:52
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Вічна пам,ять Героям і царства небеснрго співчуття родинам
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12.10.2024 14:14 Ответить
Вічна пам ять загиблим героям.
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12.10.2024 14:15 Ответить
Цікаво як Андрій Доля коментував свій перегляд про чиновників з диваном бабла, певно - А чо ці лохи в крипту не перевели ці бабки, ну і лохи, чо ж ми не в НАТО, певно Байден бабла недососав.
Нарід Львова теж любить збочення, звідтам же був Мазох(той хто дав світу поняття "мазохізм"), от і Андрюха старається "лембергнути" ОП-ку дляпіддержки підтримання мужньо-потужної фінансифікації бюджету.
Треба ж укріплення будувати, причому якось не туди розвернуті. А потім кричати - ми все знали, просто сніг випав ну і ..... бабло в кармани по офшорам.
це ж весь нарід такий, ну реально - за ту Андрюшу ж весело там голосують. Лембергівець блін. Як вони все це бабло відмивають? ясно шо на пару з руснею, тобто в тому ж Омані десь.
А на вигляд - супермер в вишиваночці. правда сук.. в ********, домотканій, бідний він, все ж своє, навіть креветки і ікра - все ж сам вирощує, бізнесмен, як і всі його кумо-свати і так далі, тьху.
ну реально гидко.
наріт вибрав смерть, їж.те
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12.10.2024 14:30 Ответить
всі версії підходять..всі вони на руку оркам...бо породжують невпевненість
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12.10.2024 17:18 Ответить
так тут і версій не треба - Андрій Доля - це кличка бо вимагає "свою долю" він інвесторів. та історія зі сміттям - якраз завдяки ненажерливості цього пана. а муд.рий львівський нарід любить жерти лайно, як бачимо.
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26.10.2024 10:53 Ответить
Мда, судячи коли нам розповідали про загибель зятя (чи хто він їй бо три людини і три різних прізвища) Фаріон з ним загинув ще один воїн. А про нього ні слова. І зараз фото майже всі зятя, і Садовий тільки з донькою ФІаріон. Що ви робите - ви навіть мертвих розділили на своїх і чужих.
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12.10.2024 14:31 Ответить
а може та сім"я не захотіла "багато фото",
порийся на інших сайтах, може там удовлетворишся
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12.10.2024 15:41 Ответить
А чому замість апострофа кавички?- а немає українського алфавіту. А знаєшь, як українською буде удовлетворишся? - задовільнишся. А, то ти кацапка (кацап)
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12.10.2024 15:52 Ответить
тю, ти само написало кавички, а мені ставиш, що у мене немає укр.клави. ти хоть бачило коли якіті кавички у руссо.розкладці?
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12.10.2024 19:22 Ответить
тупий бидлячий коментар
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12.10.2024 21:21 Ответить
Вічна пам'ять захиникам України які загинули захищаючи нашу країну !
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12.10.2024 14:52 Ответить
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12.10.2024 14:59 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

співчуття рідним...
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12.10.2024 15:17 Ответить
Упокій Боже їхні душі в мирі і вчини свій справедливий суд над вбивцями українського народу, російськими людоненависниками , які є слугами антихриста на землі...
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12.10.2024 15:32 Ответить
Вічна пам'ять Героям! Співчуття родинам.
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12.10.2024 19:30 Ответить
 
 