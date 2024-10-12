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В боях за Украину погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко

Загинув тренер футбольного клубу Троєщина Денис Скляренко

На Купянском направлении погиб выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины Денис Скляренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте молодежи и спорта г. Киева.

Денис Скляренко выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу он работал в футбольном клубе "Троещина".

С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде.

За свои заслуги был награжден "Золотым Крестом".

Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.

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Автор: 

Киев (25649) футбол (3586) потери (4418)


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Герою Слава!
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12.10.2024 11:56 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Дениса
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12.10.2024 12:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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12.10.2024 12:15 Ответить
😭😭😭😭
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12.10.2024 12:15 Ответить
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12.10.2024 13:21 Ответить
Вічна пам ять загиблим героям.
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12.10.2024 13:32 Ответить
 
 