В боях за Украину погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко
На Купянском направлении погиб выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины Денис Скляренко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте молодежи и спорта г. Киева.
Денис Скляренко выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу он работал в футбольном клубе "Троещина".
С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде.
За свои заслуги был награжден "Золотым Крестом".
Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.
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та щирі співчуття родині Дениса
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