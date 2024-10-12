В боях за Украину погиб тренер футбольного клуба "Троещина" Денис Скляренко

На Купянском направлении погиб выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины Денис Скляренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте молодежи и спорта г. Киева.

Денис Скляренко выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Получив диплом тренера по футболу он работал в футбольном клубе "Троещина".

С началом полномасштабного вторжения Денис добровольно присоединился к ВСУ, где служил в 112-й бригаде.

За свои заслуги был награжден "Золотым Крестом".

Его жизнь оборвалась на Купянском направлении.

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