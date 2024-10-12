У боях за Україну загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко

На Куп’янському напрямку загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України Денис Скляренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті молоді та спорту м. Києва.

Денис Скляренко випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу він працював у футбольному клубі "Троєщина".

З початком повномасштабного вторгнення Денис добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді.

За свої заслуги був нагороджений "Золотим Хрестом".

Його життя обірвалося на Куп'янському напрямку.

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