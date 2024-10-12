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Новини
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У боях за Україну загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко

Загинув тренер футбольного клубу Троєщина Денис Скляренко

На Куп’янському напрямку загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України  Денис Скляренко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили  у Департаменті молоді та спорту м. Києва.

Денис Скляренко випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу він працював у футбольному клубі "Троєщина".

З початком повномасштабного вторгнення Денис добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді.

За свої заслуги був нагороджений "Золотим Хрестом".

Його життя обірвалося на Куп'янському напрямку.

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Автор: 

Київ (19626) футбол (1585) втрати (4433)


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Герою Слава!
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12.10.2024 11:56 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни
та щирі співчуття родині Дениса
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12.10.2024 12:00 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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12.10.2024 12:15 Відповісти
😭😭😭😭
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12.10.2024 12:15 Відповісти
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12.10.2024 13:21 Відповісти
Вічна пам ять загиблим героям.
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12.10.2024 13:32 Відповісти
 
 