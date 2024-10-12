У боях за Україну загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко
На Куп’янському напрямку загинув випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України Денис Скляренко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Департаменті молоді та спорту м. Києва.
Денис Скляренко випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України. Отримавши диплом тренера з футболу він працював у футбольному клубі "Троєщина".
З початком повномасштабного вторгнення Денис добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді.
За свої заслуги був нагороджений "Золотим Хрестом".
Його життя обірвалося на Куп'янському напрямку.
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та щирі співчуття родині Дениса
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!