УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12180 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 528 6

У бою за Україну загинув ультрас донецького "Шахтаря" Роман Турист Вітранюк. ФОТО

На війні загинув фанат "Шахтаря" Роман (Турист) Вітранюк. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

Роман був представником ультрас донеччан та бійцем взводу розвідки 44-ї ОМБр.

30 вересня Турист загинув під час виконання бойового завдання на сході України. Герой загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Сході України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув викладач Ірпінського фахового коледжу економіки та права Михайло Мацелик

Загинув Роман Вітранюк

Автор: 

футбол (1582) Шахтар (175) втрати (4419)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герою слава.
показати весь коментар
01.10.2024 12:44 Відповісти
Світла Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Романа 😪😪😪
показати весь коментар
01.10.2024 12:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
01.10.2024 12:54 Відповісти
Знову біль.. Спочивай з миром, Герой! Шляхетний Син України! Співчуття рідним та побратимам Романа.
показати весь коментар
01.10.2024 12:54 Відповісти
Плачу…,плачу за кожным захисником.
показати весь коментар
01.10.2024 13:22 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
01.10.2024 16:54 Відповісти
 
 