У бою за Україну загинув ультрас донецького "Шахтаря" Роман Турист Вітранюк. ФОТО

На війні загинув фанат "Шахтаря" Роман (Турист) Вітранюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

Роман був представником ультрас донеччан та бійцем взводу розвідки 44-ї ОМБр.

30 вересня Турист загинув під час виконання бойового завдання на сході України. Герой загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Сході України.

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