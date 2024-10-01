У бою за Україну загинув ультрас донецького "Шахтаря" Роман Турист Вітранюк. ФОТО
На війні загинув фанат "Шахтаря" Роман (Турист) Вітранюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".
Роман був представником ультрас донеччан та бійцем взводу розвідки 44-ї ОМБр.
30 вересня Турист загинув під час виконання бойового завдання на сході України. Герой загинув 30 вересня під час виконання бойового завдання на Сході України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!