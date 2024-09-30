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Новини
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У бою за Україну загинув викладач Ірпінського фахового коледжу економіки та права Михайло Мацелик

Михайло Мацелик

На фронті загинув випускник навчально-наукового інституту права ДПУ Михайло Мацелик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці закладу освіти у Facebook.

"Невимовний біль сколихнув сьогодні вранці весь колектив Університету…На щиті зі Сходу повертається в Ірпінь Михайло Мацелик - випускник навчально-наукового інституту права, син викладачів Тетяни та Михайла Мацеликів, викладач Ірпінського фахового коледжу економіки та права. В лютому цього року Михайло отримав диплом магістра і урочисто виносив прапор інституту, як один із кращих випускників. Невдовзі героїчно став на захист Батьківщини. Розділяємо біль цієї утрати всією університетською родиною. герої не вмирають…", - йдеться у повідомленні.

"Трагічна новина з фронту: під час виконання бойового завдання загинув командир взводу Мацелик Михайло Михайлович. Дуже велика втрата для підрозділу, Михайло був взірцем для своїх підлеглих та одним із кращих командирів", - йдеться  в дописі на Facebook-сторінці танкового батальйону бригади оперативного призначення РУБІЖ НГУ.

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освіта (1308) Національна гвардія (1545) втрати (4415)


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Честь!! Вічна слава і вічний наш біль, Герою! Співчуття побратимам та родині..
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30.09.2024 13:32 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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30.09.2024 13:39 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!

а квартальна чепухня і далі плюндрує Україну зі сцени....
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30.09.2024 13:44 Відповісти
"Мудрому наріду" подобаєтся, коли їм зі сцени плюють прямо в морду.
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30.09.2024 13:55 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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30.09.2024 14:32 Відповісти
Вічна пам'ять воїну світла .
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30.09.2024 14:45 Відповісти
Мусорная Україні більш потрібна ніж викладачі.
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30.09.2024 16:28 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним...
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30.09.2024 16:38 Відповісти
Світла памʼять Герою
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30.09.2024 17:02 Відповісти
 
 