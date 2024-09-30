У бою за Україну загинув викладач Ірпінського фахового коледжу економіки та права Михайло Мацелик

На фронті загинув випускник навчально-наукового інституту права ДПУ Михайло Мацелик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці закладу освіти у Facebook.

"Невимовний біль сколихнув сьогодні вранці весь колектив Університету…На щиті зі Сходу повертається в Ірпінь Михайло Мацелик - випускник навчально-наукового інституту права, син викладачів Тетяни та Михайла Мацеликів, викладач Ірпінського фахового коледжу економіки та права. В лютому цього року Михайло отримав диплом магістра і урочисто виносив прапор інституту, як один із кращих випускників. Невдовзі героїчно став на захист Батьківщини. Розділяємо біль цієї утрати всією університетською родиною. герої не вмирають…", - йдеться у повідомленні.

"Трагічна новина з фронту: під час виконання бойового завдання загинув командир взводу Мацелик Михайло Михайлович. Дуже велика втрата для підрозділу, Михайло був взірцем для своїх підлеглих та одним із кращих командирів", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці танкового батальйону бригади оперативного призначення РУБІЖ НГУ.

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