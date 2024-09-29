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Новини Війна
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Український воїн Остап Смолинець родом із Львівщини загинув у бою з ворогом біля Покровська. ФОТО

Втрати України у війні

Захищаючи Україну, поліг український воїн Остап Смолинець 1993 р.н., родом із Львівщини.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Львівської області Андрій Щебель, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, воїн загинув в результаті вогневого ураження при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Балаган Покровського району Донецької області.

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Загиблий воїн Остап Смолинець

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втрати (4415)


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Честь воїну...
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29.09.2024 14:03 Відповісти
Героям слава.
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29.09.2024 14:04 Відповісти
Вічна Памʼять Герою України 😪😪😪
та щирі співчуття родині Остапа Смолинця
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29.09.2024 14:07 Відповісти
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29.09.2024 14:09 Відповісти
Козак!!! Героям слава!!! Герої не вмирають!!!
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29.09.2024 14:17 Відповісти
R.I.P. Воїну ?
Герою Слава !

співчуття рідним....
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29.09.2024 15:48 Відповісти
Трагедія для родини ( Низький уклін герою.
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29.09.2024 16:03 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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30.09.2024 01:22 Відповісти
Такі хлопці красиві, розумні((. Як же ж боляче втрачати таких! Кожного Українського Воїна - боляче втрачати.
Хай здохне проклята русня.
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30.09.2024 13:36 Відповісти
 
 