Український воїн Остап Смолинець родом із Львівщини загинув у бою з ворогом біля Покровська. ФОТО

Захищаючи Україну, поліг український воїн Остап Смолинець 1993 р.н., родом із Львівщини.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Львівської області Андрій Щебель, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, воїн загинув в результаті вогневого ураження при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Балаган Покровського району Донецької області.

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