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На фронті загинув артист балету Клайпедського державного музичного театру в Литві Артем Колбасинський. ФОТО

Уродженець України Артем Колбасинський захищав Україну практично з перших днів повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Клайпедського державного музичного театру.

"На жаль, не всі повертаються з війни...", - йдеться в дописі.

У театрі розповіли, що навесні 2022 року, щойно в Україні розпочалася війна, Артем Колбасинський вирушив на захист своєї Батьківщини і своїх близьких. Танцюрист заявив тоді, що втратив би свою честь, якби залишився спокійно жити в Клайпеді зі своєю коханою дівчиною.

"Я повинен повернутися у свою країну і захищати її від загарбників. Це мій обов'язок і перед Батьківщиною, і перед родичами, які залишилися там. Але це рішення було важким, не приховую", - сказав тоді Артем Колбасинський.

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Загинув Артем Колбасинський
Загинув Артем Колбасинський
Загинув Артем Колбасинський

Автор: 

театр (159) втрати (4413) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+37
Вічні сум..та шана..

Щира дяка..
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28.09.2024 16:16
+29
Вічна пам'ять гинуть кращі на жаль.
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28.09.2024 16:19
+27
цвіт уходить - квартальня зелена чомусь ні...
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28.09.2024 16:23
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Вічні сум..та шана..

Щира дяка..
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28.09.2024 16:16 Відповісти
Вічна пам'ять гинуть кращі на жаль.
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28.09.2024 16:19 Відповісти
цвіт уходить - квартальня зелена чомусь ні...
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28.09.2024 16:23 Відповісти
Це дійсно Чоловік честі, а не якісь потапи, вінники, ями, бабкіни та інші шльондри, которі зразу ж дриснули за кордон після перших пострілів, я вже не говорю про таку мерзоту, як кошові-лисі, пікалови та друга гидота.
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28.09.2024 16:26 Відповісти
Треба вбити ще 1000 кацапів. Помста.
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28.09.2024 16:30 Відповісти
Дякую тобі, друже, за твою сміливість, і честь!
Дякую тобі за службу, Воїне!
Хай Українська земля буде тобі пухом!
Спочивай з миром.
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28.09.2024 16:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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28.09.2024 16:38 Відповісти
Світла пам"ять Герою ..............

Чисті, сміливі, талановиті гинуть за країну. Підлі, дволикі, ціничні, зрадливі лишаються та ще й керують країною. Ми є свідками негативної селекції в Україні, після якої чесні, талановиті, патріотичні громадяни будуть замінені тупим примітивним бидлом, для якого "цінністю" було та лишається "паржать" та "пажрать"... На все інше їм було, є і буде "какаяразніца". І у цього бидла є свій "найвеличніший лідОр", який цілеспрямовано, впевнено та фахово веде Україну до катастрофи, вміло граючи "дурня".
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28.09.2024 16:48 Відповісти
Царство небесне і вічная пам'ять .
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28.09.2024 16:55 Відповісти
зелені сукі самі себе забронювали....
а хлопець сам для себе все вирішив - або я, або ніхто...
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28.09.2024 16:56 Відповісти
ти, саме ти все вирішав...
а як же **** болить!
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28.09.2024 17:11 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям.
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28.09.2024 18:21 Відповісти
Творчі люди занадто впєчатлітєльні, зате силовики, у відставці, кого знаю або чув, настільки товстошкірі, що або чухнули з країни, або забезпечили собі бронь
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28.09.2024 22:09 Відповісти
Це все мистецтво обману. Як відправити на війну когось іншого, щоб загинув за твоє майно, так працює держава. В живих лишаться лише скептики і подонки після війни.
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28.09.2024 22:12 Відповісти
Вічна, світла пам'ять тобі синку. Слава Герою!
Співчуття рідним. Простіть нас...
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29.09.2024 00:39 Відповісти
 
 