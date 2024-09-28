На фронті загинув артист балету Клайпедського державного музичного театру в Литві Артем Колбасинський. ФОТО
Уродженець України Артем Колбасинський захищав Україну практично з перших днів повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Клайпедського державного музичного театру.
"На жаль, не всі повертаються з війни...", - йдеться в дописі.
У театрі розповіли, що навесні 2022 року, щойно в Україні розпочалася війна, Артем Колбасинський вирушив на захист своєї Батьківщини і своїх близьких. Танцюрист заявив тоді, що втратив би свою честь, якби залишився спокійно жити в Клайпеді зі своєю коханою дівчиною.
"Я повинен повернутися у свою країну і захищати її від загарбників. Це мій обов'язок і перед Батьківщиною, і перед родичами, які залишилися там. Але це рішення було важким, не приховую", - сказав тоді Артем Колбасинський.
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а хлопець сам для себе все вирішив - або я, або ніхто...
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