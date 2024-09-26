УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини
7 641 4

У бою за Україну загинув лінійний продюсер телеканалів СТБ та Новий канал Станіслав Житницький

Загинув  Станіслав Житницький

Під час виконання бойового завдання загинув старший адміністратор та лінійний продюсер телепроєктів СТБ та Нового каналу Станіслав Житницький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія Starlight Media.

Станіслав Житницький працював у проєктах телеканалу СТБ та Новий канал з 2017 року на посаді старшого адміністратора та лінійного продюсера. Він працював над такими проєктами як Ревізор, Супермама, Супербабуся і Детектор брехні.

З початком повномасштабної війни Станіслав Житницький долучився до лав Сил Оборони. Він служив молодшим сержантом окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Наше серце сьогодні з сім’єю, всіма близькими та друзями Станіслава. Завжди пам’ятатимемо нашого воїна, колегу та друга", - йдеться в повідомленні компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув учасник Пласту Андрій Горохолінський. ФОТО

Автор: 

Новий канал (4) СТБ (19) втрати (4413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
26.09.2024 13:37 Відповісти
Царство Небесне... ВІчна Пам'ять і Слава Воїнові України!
показати весь коментар
26.09.2024 13:42 Відповісти
Вічна пам'ять герою!

в пам'ять прло свого колегу-героя, журнашлюхи з ес-те-бе-е-е, могли б перестати лити лайно у вуха вкраїнчиків на лайномарафоні імені узілєнскава...
показати весь коментар
26.09.2024 13:50 Відповісти
Вічна пам"ять і слава Герою України!
показати весь коментар
26.09.2024 14:03 Відповісти
 
 