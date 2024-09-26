У бою за Україну загинув лінійний продюсер телеканалів СТБ та Новий канал Станіслав Житницький
Під час виконання бойового завдання загинув старший адміністратор та лінійний продюсер телепроєктів СТБ та Нового каналу Станіслав Житницький.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє компанія Starlight Media.
Станіслав Житницький працював у проєктах телеканалу СТБ та Новий канал з 2017 року на посаді старшого адміністратора та лінійного продюсера. Він працював над такими проєктами як Ревізор, Супермама, Супербабуся і Детектор брехні.
З початком повномасштабної війни Станіслав Житницький долучився до лав Сил Оборони. Він служив молодшим сержантом окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
"Наше серце сьогодні з сім’єю, всіма близькими та друзями Станіслава. Завжди пам’ятатимемо нашого воїна, колегу та друга", - йдеться в повідомленні компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в пам'ять прло свого колегу-героя, журнашлюхи з ес-те-бе-е-е, могли б перестати лити лайно у вуха вкраїнчиків на лайномарафоні імені узілєнскава...