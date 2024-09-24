У бою за Україну загинув учасник Пласту Андрій Горохолінський. ФОТО
На війні загинув один із найкращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій – 42-річний Андрій Горохолінський, пластове псевдо "Че Гевара". З початку АТО брав участь в силах оборони. З грудня 2014 по травень 2016 р. доброволець батальйону "Гарпун".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційній сторінці Пласту.
З початку повномасштабного вторгнення мобілізувався знову. Брав участь у боях на різних фронтових напрямках. Кілька разів отримував поранення та травми. Нагороджений військовими відзнаками та медалями.
Служив оператором у 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.
Загинув в ніч з 22 на 23 вересня під час виконання бойового завдання на фронті.
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