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У бою за Україну загинув учасник Пласту Андрій Горохолінський. ФОТО

На війні загинув один із найкращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій – 42-річний Андрій Горохолінський, пластове псевдо "Че Гевара". З початку АТО брав участь в силах оборони. З грудня 2014 по травень 2016 р. доброволець батальйону "Гарпун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційній сторінці Пласту.

З початку повномасштабного вторгнення мобілізувався знову. Брав участь у боях на різних фронтових напрямках. Кілька разів отримував поранення та травми. Нагороджений військовими відзнаками та медалями.

Служив оператором у 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Загинув в ніч з 22 на 23 вересня під час виконання бойового завдання на фронті.

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Загинув Андрій Горохолінський
Загинув Андрій Горохолінський

 

Автор: 

Пласт (47) втрати (4408)


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Вічна слава Героям, яких вбила кривава людожерська недокраїна.. Схиляю голову. Співчуття рідним та побратимам Воїна світла.
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24.09.2024 12:10 Відповісти
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24.09.2024 12:41 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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24.09.2024 13:42 Відповісти
R.I.P warrior. Your death will be avenged.
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24.09.2024 14:17 Відповісти
Нехай Твоя відважна Душа лине легко і високо у небо...Україна пам"ятатиме своїх Героїв вічно .
Слава Українській Нації !🇺🇦
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24.09.2024 16:02 Відповісти
 
 