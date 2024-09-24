У бою за Україну загинув учасник Пласту Андрій Горохолінський. ФОТО

На війні загинув один із найкращих пластунів-розвідників у Силах спецоперацій – 42-річний Андрій Горохолінський, пластове псевдо "Че Гевара". З початку АТО брав участь в силах оборони. З грудня 2014 по травень 2016 р. доброволець батальйону "Гарпун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на офіційній сторінці Пласту.

З початку повномасштабного вторгнення мобілізувався знову. Брав участь у боях на різних фронтових напрямках. Кілька разів отримував поранення та травми. Нагороджений військовими відзнаками та медалями.

Служив оператором у 8 полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича.

Загинув в ніч з 22 на 23 вересня під час виконання бойового завдання на фронті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув поет Тарас Ілля. ФОТО



