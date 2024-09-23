Захищаючи Україну, на фронті загинув поет Тарас Ілля. ФОТО

На фронті загинув український поет, військовослужбовець Тарас Ілля з позивним Генерал.

Сумну звістку у соцмережі Facebook повідомила виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море, інформує Цензор.НЕТ.

Тарас Ілля – син поетів Валентини Отрощенко та Валерія Іллі. Був випускником Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2013 році поет став лавреатом премії імені Олеся Гончара за збірку поезій "Коріння океану". Чоловік також належав до фанатського руху "Динамо" (Київ).

До лав Збройних сил України Іллю мобілізували наприкінці червня 2024.

Прощання з поетом та військовослужбовцем заплановане на вівторок, 24 вересня. Поховання відбудеться на Алеї героїв на Лісовому кладовищі у Києві.

Батьки Іллі - відомі українські поети

Валентина Отрощенко - поетеса, членкиня Національної спілки письменників України з 1991 року. Авторка поетичних збірок "Віра" та "В зозулиній тиші". Її твори увійшли до кількох антологій, зокрема "Шістдесят поетів шістдесятих років" та "Слово благовісту".

Валерій Ілля (1939-2005 рр.) - поет та есеїст, представник Київської школи поезії, лауреат літературної премії імені Василя Симоненка. Автор збірок "За туманами ковалi", "Сварга", "Розширеними очима".

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