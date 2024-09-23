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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув поет Тарас Ілля. ФОТО

На фронті загинув український поет, військовослужбовець Тарас Ілля з позивним Генерал.

Сумну звістку у соцмережі Facebook повідомила виконавча продюсерка Громадського радіо Ана Море, інформує Цензор.НЕТ.

на фронті загинув Тарас Ілля

Тарас Ілля – син поетів Валентини Отрощенко та Валерія Іллі. Був випускником Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2013 році поет став лавреатом премії імені Олеся Гончара за збірку поезій "Коріння океану". Чоловік також належав до фанатського руху "Динамо" (Київ).

До лав Збройних сил України Іллю мобілізували наприкінці червня 2024.

Прощання з поетом та військовослужбовцем заплановане на вівторок, 24 вересня. Поховання відбудеться на Алеї героїв на Лісовому кладовищі у Києві. 

Батьки Іллі - відомі українські поети

Валентина Отрощенко - поетеса, членкиня Національної спілки письменників України з 1991 року. Авторка поетичних збірок "Віра" та "В зозулиній тиші". Її твори увійшли до кількох антологій, зокрема "Шістдесят поетів шістдесятих років" та "Слово благовісту".

Валерій Ілля (1939-2005 рр.) - поет та есеїст, представник Київської школи поезії, лауреат літературної премії імені Василя Симоненка. Автор збірок "За туманами ковалi", "Сварга", "Розширеними очима".

Дивіться також: Захищаючи Україну, на фронті загинув хормейстер Максим Дзівалтівський. ФОТО

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військовослужбовці (4775) втрати (4413) ЗСУ (7590)


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23.09.2024 20:48 Відповісти
Сумно...
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23.09.2024 20:49 Відповісти
Герою Слава !!!🙏💙💛
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23.09.2024 20:53 Відповісти
Світла памʼять світлій Людині
і Герою України
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23.09.2024 21:02 Відповісти
а як так можна? липень в учебці. Не пройшло й пари місяців
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23.09.2024 21:17 Відповісти
А деякі брешуть що "воюють" тільки бідняки.....
R. I. P.
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23.09.2024 21:20 Відповісти
Най його світла душа пізнає покій !!!
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23.09.2024 22:11 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.09.2024 23:20 Відповісти
 
 