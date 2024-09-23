Защищая Украину, на фронте погиб поэт Тарас Илля. ФОТО

На фронте погиб украинский поэт, военнослужащий Тарас Илля с позывным Генерал.

Печальную весть в соцсети Facebook сообщила исполнительный продюсер Громадського радіо Ана Море, информирует Цензор.НЕТ.

Тарас Илья - сын поэтов Валентины Отрощенко и Валерия Илли. Был выпускником Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2013 году поэт стал лауреатом премии имени Олеся Гончара за сборник стихов "Корни океана". Мужчина также принадлежал к фанатскому движению "Динамо" (Киев).

В ряды Вооруженных сил Украины Иллю мобилизовали в конце июня 2024 года.

Прощание с поэтом и военнослужащим запланировано на вторник, 24 сентября. Погребение состоится на Аллее героев на Лесном кладбище в Киеве.

Родители Илли - известные украинские поэты

Валентина Отрощенко - поэтесса, член Национального союза писателей Украины с 1991 года. Автор поэтических сборников "Вера" и "В кукушкиной тишине". Ее произведения вошли в несколько антологий, в частности "Шестьдесят поэтов шестидесятых годов" и "Слово благовеста".

Валерий Илля (1939-2005 гг.) - поэт и эссеист, представитель Киевской школы поэзии, лауреат литературной премии имени Василия Симоненко. Автор сборников "За туманами ковалі", "Сварга", "Розширеними очима".

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