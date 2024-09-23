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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на фронте погиб поэт Тарас Илля. ФОТО

На фронте погиб украинский поэт, военнослужащий Тарас Илля с позывным Генерал.

Печальную весть в соцсети Facebook сообщила исполнительный продюсер Громадського радіо Ана Море, информирует Цензор.НЕТ.

на фронті загинув Тарас Ілля

Тарас Илья - сын поэтов Валентины Отрощенко и Валерия Илли. Был выпускником Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2013 году поэт стал лауреатом премии имени Олеся Гончара за сборник стихов "Корни океана". Мужчина также принадлежал к фанатскому движению "Динамо" (Киев).

В ряды Вооруженных сил Украины Иллю мобилизовали в конце июня 2024 года.

Прощание с поэтом и военнослужащим запланировано на вторник, 24 сентября. Погребение состоится на Аллее героев на Лесном кладбище в Киеве.

Родители Илли - известные украинские поэты

Валентина Отрощенко - поэтесса, член Национального союза писателей Украины с 1991 года. Автор поэтических сборников "Вера" и "В кукушкиной тишине". Ее произведения вошли в несколько антологий, в частности "Шестьдесят поэтов шестидесятых годов" и "Слово благовеста".

Валерий Илля (1939-2005 гг.) - поэт и эссеист, представитель Киевской школы поэзии, лауреат литературной премии имени Василия Симоненко. Автор сборников "За туманами ковалі", "Сварга", "Розширеними очима".

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Автор: 

военнослужащие (6156) потери (4398) ВСУ (6626)


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23.09.2024 20:48 Ответить
Сумно...
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23.09.2024 20:49 Ответить
Герою Слава !!!🙏💙💛
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23.09.2024 20:53 Ответить
Світла памʼять світлій Людині
і Герою України
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23.09.2024 21:02 Ответить
а як так можна? липень в учебці. Не пройшло й пари місяців
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23.09.2024 21:17 Ответить
А деякі брешуть що "воюють" тільки бідняки.....
R. I. P.
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23.09.2024 21:20 Ответить
Най його світла душа пізнає покій !!!
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23.09.2024 22:11 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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23.09.2024 23:20 Ответить
 
 